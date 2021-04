On ne sait pas si Katee Sackhoff reviendra en tant que Bo-Katan, que ce soit dans The Mandalorian ou en tant que voix dans une autre série Star Wars. Depuis qu’elle joue le personnage depuis si longtemps, il est difficile de ne pas l’imaginer comme la femme mandalorienne, peu importe à quel titre. Cependant, l’actrice est toujours occupée, car sa série Netflix, Another Life, devrait présenter sa deuxième saison, espérons-le cette année, à la fin du tournage en décembre dernier.