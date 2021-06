Comment Katie Thurston de The Bachelorette vient de prouver qu’elle était le choix parfait pour la saison 17

Merde, Katie ! Dites-nous comment vous vous sentez vraiment! Non seulement c’était un discours qui peut entrer dans l’histoire de Bachelor Nation, mais son discours était si dramatique et opportun qu’il n’avait même pas besoin de la musique de fond classique de Bachelor Nation pour transmettre le sérieux du moment. Et d’accord, j’admets que les éditeurs de l’épisode méritent un certain crédit pour avoir créé un moment aussi profondément dramatique en coupant à la pause publicitaire juste après que Katie ait appelé le nom de Thomas, mais Katie l’a cloué.