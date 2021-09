Comment Katy Perry a inspiré l’un des plus grands succès de Britney Spears

L’auteur-compositeur Bonnie McKee révèle dans une vidéo TikTok qu’un moment rapide et fugace avec Katy Perry a en fait inspiré l’une des plus grandes chansons de Britney Spears. Apparemment, “Would You Hold it Against Me”, qui figurait sur l’album Femme Fatale de Britney en 2011, a été écrit après l’un des accrochages de l’écrivain avec la chanteuse “California Girls”.

“Je travaillais simultanément sur l’album Teenage Dream et l’album Femme Fatale pour Britney. Je travaillais sur le morceau et la mélodie était incroyable, mais j’avais du mal avec les paroles”, se souvient McKee. “Je jouais avec quelques clichés, des lignes de ramassage classiques et terribles”, a-t-elle déclaré, montrant la liste des crochets de ramassage inutilisés mais entendus. “Katy Perry entre et elle avait l’air d’une bombe comme f––. J’étais comme, ‘d–– Katy, si je te disais que tu avais un beau corps, est-ce que tu m’en tiendrais rigueur ?'”

.@BonnieMcKee révèle que @KatyPerry l’a inspirée à écrire “Hold It Against Me” pour @BritneySpears. https://t.co/ub2XXdMuKh – Pop Crave (@PopCrave) 14 septembre 2021

À partir de là, une ampoule a été allumée dans la tête de McKee, et elle avait tout ce dont elle avait besoin pour finir d’écrire la chanson qui la tourmentait autrefois. “Une fois que j’ai eu ce concept, il s’est en quelque sorte écrit tout seul”, a-t-elle ajouté.

Le fait amusant intéressant survient alors que les fans de Britney continuent de célébrer les récentes victoires de l’artiste – la dernière étant ses fiançailles avec son petit ami de longue date, Sam Asghari. Son manager, Brandon Cohen, a partagé la nouvelle avec People, se disant “fier de célébrer et de confirmer les fiançailles”. “Le couple a officialisé aujourd’hui leur relation de longue date et est profondément touché par le soutien, le dévouement et l’amour qui leur ont été exprimés”, a-t-il déclaré. Il a également mentionné la bague unique en son genre conçue par le bijoutier new-yorkais Roman Malayev, qui “ne pourrait pas être plus heureux d’être impliqué”.

Le développement est censé être rendu possible après que son père, Jamie Spears, a demandé aux tribunaux de mettre fin à la tutelle de Britney après 13 ans. “Comme M. Spears l’a répété à maintes reprises, tout ce qu’il veut, c’est ce qu’il y a de mieux pour sa fille”, lit-on dans les documents. “Si Mme Spears veut mettre fin à la tutelle et pense qu’elle peut gérer sa propre vie, M. Spears pense qu’elle devrait avoir cette chance.”