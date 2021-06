Comment Katy Perry a pris les rênes d’une nouvelle direction

La fortune favorise les courageux, et si “Dark Horse” a commencé sa vie comme l’un des nombreux prétendants de Katy Perryle quatrième album studio de, Prisme, le soutien des fans et la volonté de la chanteuse de pousser sa musique dans de nouvelles directions ont vu la chanson couronnée championne à la clôture de la campagne 2013/14 de l’album.

Katy a demandé aux fans de choisir quelle piste devrait être utilisée pour soutenir la sortie de son suivi du multi-platine Rêve d’adolescent et, lorsqu’on leur a proposé un choix de “Dark Horse” ou de “Walking On Air” influencé par la danse des années 90, ils ont choisi le plus expérimental des deux. C’était un signe avant-coureur que sa fidèle base de fans de KatyCats était prêt à se développer avec la star, car “Dark Horse” représente un changement décisif par rapport à la pop colorée à fort impact qui avait largement caractérisé son succès à ce jour.

Écriture et enregistrement de « Dark Horse »

L’inspiration du morceau proviendrait de l’amour de Katy pour le film d’horreur fantastique de 1996 The Craft, mais, comme dans toute pop moderne, une gamme d’artistes ont joué leur rôle pour faire de “Dark Horse” la chanson que nous reconnaissons maintenant. La collaboration avec la célèbre compositrice Sarah Hudson, qui a également travaillé avec Ariana Grande et Justin Bieber. Elle et Katy ont construit le modèle de la chanson lors d’une session d’écriture en Californie. Après des discussions avec son équipe de production, Katy a demandé au rappeur Juicy J de travailler sur le morceau, et il a ajouté un autre couplet et a rejoint les sessions d’enregistrement, dirigées par le Dr Luke et Max Martin, qui ont tant contribué au succès précoce de Katy.

La superposition urbaine que Juicy J a apportée à la pop accessible sans effort de Katy a ajouté une couche intrigante à des paroles déjà impertinentes et provocantes. Comme toujours, Katy contrôle le récit, construisant une allumette qui est autant un avertissement qu’un avertissement sur le sort imprévisible qu’une union romantique peut créer. Et c’est là que réside l’authenticité de la piste. N’avons-nous pas tous été là : l’attrait du nouveau, le frisson du danger, et la délicieuse incertitude car la tentation s’avère tout simplement trop forte ?

Comme pour correspondre au message taquin et push-and-pull de la chanson, les saveurs trap hip-hop ajoutent une morsure forte à la pop plus douce. S’il y avait un clin d’œil à la collaboration avec Kanye West sur “ET” de 2011, cependant, “Dark Horse” a trouvé Katy plus clairement en selle.

Libération et réception

Les critiques ont reconnu la maturité croissante du travail de Katy, notant que la chanson conviendrait bien aux puissants programmeurs de radio urbaine sans s’aliéner le marché de la pop. Ils avaient raison. Sorti en tant que premier morceau promotionnel de Prism, “Dark Horse” est sorti officiellement le 17 décembre 2013, en tête des charts américains au cours des premières semaines de la nouvelle année et atteignant le Top 10 presque partout ailleurs. Il a continué à dominer 2014, accumulant pas moins d’un an sur le Billboard Hot 100, tandis que la vidéo promotionnelle est rapidement devenue l’une des plus regardées de tous les temps, avec plus de deux milliards et demi de vues YouTube à ce jour.

Les versions suivantes ont vu Katy repousser ses limites musicales encore plus loin, mais “Dark Horse” marque le moment où elle a commencé à faire preuve de confiance en s’éloignant de la pop totale qu’elle a d’abord établie comme la sienne. Il y avait un nouveau terrain à parcourir et cette piste était le pur-sang qui lui a permis de franchir ce premier obstacle et d’entrer dans le grand au-delà.

