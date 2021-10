Comment Katy Perry a trouvé une nouvelle perspective avec son troisième album

Le rugissement qui a lancé Katy PerryLe troisième album studio majeur de ‘s a été un signal affirmant qu’il lui restait encore beaucoup de combat en elle. Sorti le 18 octobre 2013, Prism est sorti à la fois d’une période difficile dans la vie personnelle de l’auteur-compositeur-interprète de 29 ans et d’un écart de trois ans depuis son album précédent – ​​une vie dans le calendrier frénétique de la pop. Le plan avait initialement été de faire un disque plus sombre : « C’était inévitable, après ce que j’ai traversé », a-t-elle déclaré à L’Uomo Vogue un an avant tout ce qui sort du studio.

Écoutez Prism sur Apple Music et Spotify.

En fait, cet écart – professionnellement largement consacré aux tournées et à la promotion Rêve d’adolescent – a permis aux idées de chansons de fermenter doucement sur une plus longue période. Ces fragments ont permis à Perry de revenir dans le processus d’enregistrement, qui a commencé aux États-Unis avec son collaborateur actuel, le Dr Luke et l’équipe d’auteurs-compositeurs de Perry, avant de se terminer par un séjour à Stockholm, en Suède, où le super-producteur Max Martin a apposé sa marque magique sur la plupart des Les traces de Prism. C’est peut-être le repos décent, ou peut-être la marque de fabrique de Katy, l’énergie prête à tout, qui a remodelé ce qui a finalement atteint les auditeurs.

Si vous cherchiez la révolution, la piste de l’album « Walking On Air » est peut-être l’endroit où vous la trouverez. La chanson est une piste de danse plus audacieuse que tout ce que Teenage Dream enrobé de sucre aurait offert quelques années plus tôt. S’inspirant d’une ambiance pop-house du début des années 90, cela montrait que Katy mûrissait et était prête à expérimenter.

Si vous cherchiez des confessionnaux, cependant, le deuxième single de l’album, « Unconditional », a été livré. Venant après la power-pop plus familière du single principal de Prism, « Roar » – qui avait dominé les charts dans le monde entier – c’était un choix courageux pour une coupe promotionnelle. Le sublime « Ghost », une autre composition Dr. Luke/Cirkut/Martin, était peut-être un pari plus sûr : une électro-épopée poignante trempée dans de magnifiques synthés éthérés. Mais Perry était-il vraiment prêt à jouer la sécurité à ce stade?

Avec son riff mousseux et entraînant, « This Is How We Do » pourrait suggérer que oui, mais cette chanson a été choisie comme cinquième single de l’album, près d’un an après la sortie de « Roar ». C’était, en effet, « Cheval noir », le troisième single de l’album, qui a signalé tout ce que vous deviez savoir sur la direction du voyage de Katy. Mettant en vedette le rappeur Juicy J, cette jam hypnotique est devenue la deuxième chanson la plus vendue au monde en 2014 et a vraiment contribué à pousser Prism vers le statut multi-platine. Son riff d’acier était plus tranchant que tout ce que Katy avait tenté auparavant, et cette expérimentation audacieuse a vraiment porté ses fruits, remportant le single de l’année aux American Music Awards. La genèse de l’album 2017 encore plus audacieux de Katy, Witness, remonte à ce moment.

Plus d’exploration peut être trouvée sur la collaboration d’écriture avec Sia. Dirigé par l’autre barreur principal de Prism, Greg Kurstin, « Double Rainbow » est un morceau chantant et plus organique qui se marie bien avec l’album brut et confessionnel plus proche « By The Grace Of God », qui semble répondre aux questions que tout le monde se posait sur la récente mariage avec le comédien Russell Brand. La chanson est peut-être la chose la plus proche de l’album que Katy avait d’abord imaginé faire, mais les paroles émouvantes capturent une fois de plus son vif instinct de survie.

Si Prism est quelque chose, c’est peut-être le disque de récupération de Katy Perry : un geste vers la dance-pop énergique qu’elle possédait si facilement sur son album précédent ; une reconnaissance partagée et perspicace que sa perspective avait quelque peu changé; et un signal que les choses seraient différentes à l’avenir. À travers une poignée de pistes ici, une énergie agitée remonte à la surface, attendant d’exploser quelques années plus tard…

Prisme peut être acheté ici.