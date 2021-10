Comment Kelly Ripa a aidé à présenter Jason Sudeikis au monde

Saturday Night Live fait des monologues de questions-réponses depuis très, très longtemps. Si longtemps en fait, que la toute première apparition de Jason Sudeikis devant la caméra SNL est survenue au cours d’une. Le futur acteur est apparu dans le monologue Q&A de Kelly Ripa en tant qu’« acteur en herbe » dans un épisode de 2003. Sudeikis est devenu un membre régulier de la distribution en 2005 et fait sa première apparition en tant qu’hôte ce week-end.

Comme d’habitude avec les monologues de style Q&A, Ripa a décidé de faire ce qu’elle fait le mieux, c’est-à-dire parler aux gens. Les « personnes » dans ce cas incluent les membres de l’équipe de rédaction de l’émission à l’époque. Sudeikis se présente plus tard dans le monologue pour demander à Ripa si elle peut lui dire ce qu’il fait de mal en tant qu’acteur en herbe, car elle a trois emplois et il n’en a aucun. (En 2003, Ripa animait Live with Regis et Kelly et jouait dans Hope & Faith sur ABC, et venait de terminer sa course sur All My Children l’année précédente.) « D’abord, vous devez travailler très dur », a commencé Ripa.

Ripa n’a cependant jamais pu terminer sa réponse, car la future star de Curb Your Enthusiasm, JB Smoove, l’a interrompue. Tout au long du monologue, Smoove a été fascinée à plusieurs reprises par la façon dont le numéro trois n’arrêtait pas d’apparaître dans sa vie. Au moment où elle a enregistré l’épisode, Ripa avait 33 ans et elle et Mark Consuelos partagent trois enfants. Paula Pell a également fait une apparition dans le monologue en tant que femme de Smoove. Smoove et Pell étaient tous deux écrivains sur SNL en 2003.

Sudeikis, qui est né à Fairfax, Virginie, a commencé sa carrière de comédien à Kansas City, Missouri avant de déménager à Chicago. Alors qu’il se produisait au Second City Las Vegas en 2003, il a été embauché comme écrivain sur SNL. Il a finalement été promu joueur vedette en 2005 et est devenu un joueur de répertoire l’année suivante. Il a quitté la série en 2013 pour se concentrer sur sa carrière cinématographique et d’autres projets. Bien qu’il ait fait des apparitions occasionnelles dans la série depuis son départ, l’épisode du 21 octobre 2021 sera sa première fois en tant qu’hôte, avec Brandi Carlile en tant qu’invité musical.

L’apparition de Sudeikis sur SNL est synchronisée avec le succès de sa série de comédie sportive Apple TV + Ted Lasso. La première saison de la série a remporté le prix de la série comique exceptionnelle aux Primetime Emmy Awards le mois dernier. Sudeikis, Brett Goldstein et Hannah Waddingham ont également remporté des Emmys pour leurs performances. La deuxième saison de Ted Lasso s’est terminée plus tôt ce mois-ci et elle a été reprise pour une troisième saison.

Dans une interview avec Entertainment Tonight plus tôt cette semaine, Sudeikis a déclaré qu’il était ravi de retourner au Studio 8H du Rockefeller Plaza. « J’attends avec impatience même les mardis et mercredis, l’écriture et la lecture, tu sais ? » dit Sudeikis. « Parce qu’on a l’impression d’être abattu d’une fusée et les gens se disent : « C’est déjà fait ? » Je vais donc savourer les moments de la semaine que j’ai appréciés en travaillant là-bas. » Nouveaux épisodes de SNL diffusés les samedis NBC à 23 h 30 HE.