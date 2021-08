Comment Kelly Ripa et Mark Consuelos se sentent après avoir déposé leur fils à l’université

Kelly Ripa et Marc Consuelos peut-être se sentir un peu triste après avoir tous leurs enfants hors de la maison.

Au cours du week-end, le Live! Avec Kelly & Ryan, l’animateur et l’acteur de Riverdale ont laissé tomber leur fils Joaquin Consuelos au collège. Après s’être séparés, le couple a pris une photo sombre ensemble, qu’elle a ensuite partagée sur Instagram. “Jusqu’à présent, nous écrasons ce truc de nid vide”, a légendé Kelly le post du 29 août, avec un visage triste et des emojis aux yeux en spirale. Les plus vieux du couple sont, Michael, 24 ans, a commenté la publication : “Je n’avais presque aucun doute.”

Selon l’Instagram de Joaquin, le jeune de 18 ans a déjà des choses en mouvement et a obtenu une place dans l’équipe de lutte de l’Université du Michigan pour cet automne. Quant aux deux frères et sœurs de Joaquin : son frère aîné, Michael, diplômé de l’Université de New York l’année dernière et leur fille, Lola, 20 ans, entamerait sa première année dans la même université privée cette année.