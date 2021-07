Comment Kevin McCarthy a tenté de saboter l’enquête de House le 6 janvier

La campagne de plusieurs mois du leader de la minorité parlementaire Kevin McCarthy pour saper le comité mis en place par la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-CA) pour enquêter sur l’insurrection du 6 janvier, a finalement atteint son point culminant mercredi, lorsqu’il a annoncé qu’il ne nommerait aucun républicain pour servir après tout.

Au lieu de cela, il a déclaré lors d’une conférence de presse que les républicains de la Chambre mèneront leur propre enquête sur une tentative de rejet des résultats des élections de novembre dernier que la plupart d’entre eux ont soutenus et qui a été initiée par le chef de leur parti.

“Nous mènerons notre propre enquête”, a déclaré McCarthy, ajoutant plus tard qu'”aucun comité du Congrès ne fonctionnera si une personne choisit tous ceux qui peuvent servir”.

Kevin McCarthy dit que les républicains mèneront leur propre enquête sur l’insurrection déclenchée par le chef de leur parti pic.twitter.com/SkclfTS3hg – Aaron Rupar (@atrupar) 21 juillet 2021

La conférence de presse de McCarthy est intervenue quelques heures après que Pelosi a rejeté la nomination au comité de deux des cinq républicains proposés par McCarthy : les représentants Jim Jordan et Jim Banks, qui ont tous deux voté en janvier contre la certification des résultats de deux États qui ont contribué à la victoire du président Joe Biden sur Donald Trump. . Au lieu de nommer des républicains plus appropriés au comité, McCarthy a choisi d’essayer de tout faire exploser.

Et tandis que McCarthy a accusé Pelosi de “faire de la politique” en rejetant Jordan et Banks, l’ironie est que c’est son parti qui a un intérêt électoral à maintenir un brouillard de confusion autour d’une insurrection qui sera un problème majeur avant les mi-mandats de l’année prochaine et le 2024 élection présidentielle.

McCarthy a rejeté un comité bipartite, prétend maintenant qu’il veut un comité bipartite

En mai, les principaux démocrates et républicains du comité de la sécurité intérieure de la Chambre – les représentants Bernie Thompson (MS) et John Katko (NY), respectivement – ​​ont conclu un accord pour un comité du 6 janvier qui avait les caractéristiques que McCarthy dit maintenant vouloir : une représentation égale des démocrates et des républicains, et un droit de veto républicain sur les assignations à comparaître.

Mais McCarthy a torpillé cet accord parce que la portée du travail du comité n’inclurait pas une enquête sur les « violences politiques interdépendantes » prétendument perpétrées par des groupes de gauche comme Black Lives Matter et antifa.

“Compte tenu de la portée à courte vue du président qui n’examine pas les formes interdépendantes de violence politique en Amérique, je ne peux pas soutenir cette législation”, a conclu un communiqué de son bureau, dans un point de discussion que McCarthy a également soulevé mercredi.

Kevin McCarthy dit qu’il s’est opposé à une commission bipartite pour enquêter sur le 6 janvier – ce qu’il dit vouloir maintenant – parce que Pelosi ne lui donnerait pas le pouvoir d’étudier “ce qui a abouti” à l’insurrection (en d’autres termes, en faire un forum pour frapper antifa) pic.twitter.com/JO5rwE4jyi – Aaron Rupar (@atrupar) 21 juillet 2021

Malgré l’opposition de McCarthy à l’accord Thompson-Katko, la législation visant à créer une commission indépendante a été adoptée par la Chambre avec 35 républicains votant pour, mais a été bloquée par les républicains du Sénat lors de leur première obstruction de l’ère Biden. Pelosi a répondu en créant une commission avec huit membres démocrates et cinq républicains, Pelosi ayant un droit de veto sur les membres nommés par McCarthy. L’une des personnes nommées par Pelosi est la représentante républicaine Liz Cheney (WY).

La décision de McCarthy de nommer Jordan et Banks à la commission, dans le même temps, a montré à quel point il est désintéressé dans une enquête indépendante du 6 janvier. Non seulement Jordan et Banks ont voté contre la certification de parties de la perte de Trump, mais il y a encore deux mois, Banks n’était toujours pas en mesure de dire que la victoire de Biden était «légitime» (malgré les propres responsables de Trump déclarant à plusieurs reprises qu’il n’y avait aucune preuve de fraude généralisée) et défendait son vote contre l’acceptation des résultats des élections.

CHRIS WALLACE : Joe Biden est-il le POTUS légitime ? JIM BANKS : Oui, Joe Biden a été élu. Il a été inauguré. WALLACE: Vous demandez-vous toujours si Biden a remporté les élections juste et carré? BANQUES : je maintiens mon vote pour m’opposer aux résultats des élections du 6 janvier. pic.twitter.com/d3loRlaqzp – Aaron Rupar (@atrupar) 9 mai 2021

Jordan, quant à lui, est en fait un témoin des événements qui ont précédé le 6 janvier. Il faisait partie d’un groupe de républicains de la Chambre qui a publiquement travaillé avec la Maison Blanche de Trump en décembre dernier pour trouver des moyens d’annuler les résultats des élections du 6 janvier.

McCarthy est tout aussi coupable que quiconque de semer le doute sur les élections

Au-delà d’essayer de protéger Trump et son parti d’une enquête susceptible d’aboutir à un rapport préjudiciable publié juste avant les élections de mi-mandat de l’année prochaine, McCarthy a des raisons égoïstes d’essayer de mettre à genoux un comité du 6 janvier. Il est tout aussi coupable que quiconque d’avoir poussé des mensonges sur les élections de 2020 qui ont persuadé les partisans de Trump que la présidence a été volée et les ont motivés à prendre d’assaut le Capitole.

Quelques jours seulement après l’élection, par exemple, McCarthy est allé sur Fox News et a proclamé : « Le président Trump a remporté cette élection, alors tous ceux qui écoutent ne se taisent pas. Nous ne pouvons pas permettre que cela se produise sous nos yeux… unissons-nous et arrêtons cela. “

.@GOPL Leader Kevin McCarthy a préparé le terrain pour l’attaque du Capitole pendant des mois. 05/11/2020 : « Le président Trump a remporté cette élection, donc tous ceux qui écoutent, ne vous taisez pas. Nous ne pouvons pas permettre que cela se produise sous nos yeux… unissons-nous et arrêtons cela. ” pic.twitter.com/9Ys6elhUln – Jesse Lee (@JesseCharlesLee) 12 janvier 2021

Deux mois plus tard, McCarthy a rejoint Banks et Jordan pour voter contre l’acceptation des résultats des élections en Arizona et en Pennsylvanie (il a depuis essayé de prétendre qu’il n’a jamais soutenu les efforts visant à renverser les résultats des élections en bloc).

McCarthy n’était peut-être pas en faveur de la prise d’assaut du Capitole lui-même – alors que les partisans de Trump se sont révoltés à l’intérieur du Capitole le 6 janvier, McCarthy a eu un appel téléphonique avec Trump qui reste entouré de mystère, mais au cours duquel McCarthy aurait confronté Trump pour savoir pourquoi il était ne fais pas plus pour apaiser les troubles. Mais il ne semble pas non plus favorable à l’interrogation sur les raisons de ces troubles ou sur le rôle que son parti et l’ancien président auraient pu jouer pour les provoquer: interrogé sur cet appel lors de la conférence de presse de mercredi, McCarthy a rapidement pivoté vers les échecs de l’application des lois le 6 janvier. – un sujet qu’il a précisé sera au centre de l’enquête républicaine.

Interrogé sur son mystérieux appel téléphonique avec Trump alors que l’insurrection était en cours, McCarthy change rapidement de sujet en échecs des forces de l’ordre pic.twitter.com/uYxjU1Un00 – Aaron Rupar (@atrupar) 21 juillet 2021

Immédiatement après l’insurrection, McCarthy a prononcé un discours à la Chambre dans lequel il a reconnu que Trump «porte la responsabilité» des événements du 6 janvier – mais dans un revirement remarquable, lors d’une conférence de presse le 1er juillet, il a refusé de reconnaître Trump porte la responsabilité du 6 janvier.

Les républicains n’ont pas vraiment essayé de cacher le fait qu’ils voulaient transformer l’enquête du 6 janvier en cirque

Peu de temps avant que Pelosi n’annonce qu’elle n’accepterait pas Banks et Jordan lors de la commission du 6 janvier, Banks a publié une déclaration dans laquelle il indiquait qu’il avait l’intention de transformer le comité en cirque.

« Ne vous y trompez pas, Nancy Pelosi a créé ce comité uniquement pour calomnier les conservateurs et justifier le programme autoritaire de la gauche », a déclaré Banks.

Pelosi a cité jeudi des déclarations de ce genre comme raison pour laquelle elle a rejeté Banks et Jordan.

“Ils avaient fait des déclarations et pris des mesures qui, je pense, auraient un impact sur l’intégrité du comité”, a déclaré Pelosi lors d’une conférence de presse. « Il est de ma responsabilité, en tant que Président de la Chambre, de m’assurer que nous découvrons la vérité à ce sujet. Nous ne laisserons pas leurs singeries faire obstacle à cela. »

Pelosi sur le rejet de Jordan & Banks pour le comité du 6 janvier : « Ils avaient fait des déclarations et pris des mesures qui, je pense, auraient un impact sur l’intégrité du comité … c’est ma responsabilité [to] assurez-vous que nous arrivons à la vérité à ce sujet. Nous ne laisserons pas leurs singeries faire obstacle à cela” pic.twitter.com/U74etUYYs7 – Aaron Rupar (@atrupar) 22 juillet 2021

Bien que McCarthy ne nomme peut-être pas de républicains pour siéger au comité de Pelosi, il reste que l’enquête de la Chambre sera bipartite. La représentante républicaine Cheney a déjà accepté d’y siéger et, mercredi, elle a critiqué McCarthy pour « avoir tenté à chaque occasion[ing] pour empêcher le peuple américain de comprendre ce qui s’est passé.

“Nous devons avoir cette enquête du comité restreint”, a déclaré Cheney aux journalistes. “Nous ne pouvons pas permettre à ces voix qui tentent d’empêcher le peuple américain de faire prévaloir la vérité.”

Les républicains, comme on pouvait s’y attendre, ont répondu en suggérant que Cheney n’est pas vraiment un républicain.