Comment Khloe Kardashian se sentirait après les excuses de Tristan Thompson pour le drame de Maralee Nichols

Tristan Thompson a récemment présenté des excuses publiques à Khloe Kardashian pour le drame relationnel avec Maralee Nichols, et nous avons maintenant une idée de ce que ressent la star de la télé-réalité. « Tristan veut tout arranger avec Khloé », a déclaré un initié en exclusivité à Us Weekly. « Il veut la reconquérir, mais elle ne le reprendra jamais de manière romantique après avoir appris sa tricherie. C’était la goutte d’eau finale. »

En décembre, Nichols a donné naissance à un petit garçon. Il avait déjà été rapporté qu’elle et Thompson avaient eu une relation amoureuse alors qu’il sortait encore avec Kardashian, et il a depuis été confirmé qu’il est le père de son bébé. « Aujourd’hui, les résultats du test de paternité révèlent que j’ai engendré un enfant avec Maralee Nichols. J’assume l’entière responsabilité de mes actes », a écrit la star de la NBA dans un article Instagram Stories lundi. « Maintenant que la paternité a été établie, j’ai hâte d’élever notre fils à l’amiable. »

Dans un article séparé, Thompson a déploré comment les choses se sont passées entre lui et Kardashian. « Khloé, tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas le chagrin et l’humiliation que je t’ai causé. Tu ne mérites pas la façon dont je t’ai traité au fil des ans », a-t-il écrit. « Mes actions ne correspondent certainement pas à la façon dont je vous vois. J’ai le plus grand respect et amour pour vous. Peu importe ce que vous pouvez penser. Encore une fois, je suis incroyablement désolé. » Kardashian n’a pas publiquement présenté les excuses de Thompson, mais l’initié a déclaré à Us Weekly qu’elle « restait forte » pour sa fille, True, qu’elle partage avec le joueur des Sacramento Kings. La source a ajouté : « Sa famille et ses meilleurs amis sont vraiment son plus grand système de soutien. »

Kardashian a subi un scandale de tricherie publique avec Thompson, car il l’aurait trompée en 2017, puis à nouveau après la naissance de leur fille. Le deuxième scandale de fraude a vu Thompson avoir eu une liaison avec Jordyn Woods, qui était le meilleur ami de Kylie Jenner pendant de nombreuses années. Woods, cependant, a nié avoir eu une liaison avec Thompson, disant à Jade Pinkett Smith dans l’émission Red Table Talk qu’elle faisait la fête avec des amis et s’est retrouvée chez Thompson mais n’a pas eu de relation sexuelle avec lui.

Kardashian et Thompson ont finalement ravivé leur romance et ont recommencé à sortir ensemble. Plus tôt cette année, le couple se serait à nouveau séparé, après qu’il a été allégué que Thompson avait triché. L’une des ex présumées du basketteur, Sydney Chase, a affirmé qu’ils avaient eu une relation sexuelle alors qu’il était avec Kardashian. Thompson a nié ou n’a pas reconnu bon nombre des allégations de tricherie passées.