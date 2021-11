Comment Kim Kardashian a joué un rôle dans le jour du mariage de Paris Hilton

Une fois styliste, toujours styliste !

Le jeudi 11 novembre Paris Hilton noué le nœud avec Carter Reum lors d’une somptueuse cérémonie qui s’est tenue dans l’ancien domaine de son défunt grand-père à Bel Air, en Californie. Alors que les noces étaient une affaire de stars, une source a déclaré à E! News que le copain de longue date de Paris Kim Kardashian, qui lui servait autrefois d’organisateur de garde-robe, a partagé des « moments très mignons » ensemble cette nuit-là.

« Kim a eu une douce conversation d’encouragement avec Paris et l’a aidée à s’habiller », a déclaré la source, qui a décrit le mariage comme une célébration « intime » avec Paris et la « famille et les amis les plus proches de Carter ».

Lorsque Paris posait pour des photos dans sa robe Oscar de la Renta, l’un des trois looks qu’elle portait lors de son grand jour, Kim a été photographiée en train d’aider le DJ et l’héritière de l’hôtel à ajuster son voile pour que tout soit parfait.

Lors de la réception, l’ancien de L’incroyable famille Kardashian a également été photographié assis à côté de l’ancienne co-star de The Simple Life à Paris. Nicole Richie. Un autre initié a déclaré à E! News que Kim et Nicole « s’étaient fait un gros câlin » et « étaient ravies de se rattraper ».