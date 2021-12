Comment Kim Kardashian et Pete Davidson prévoient de passer les vacances

Kim Kardashian et pete davidson sont sur le point d’avoir de très joyeuses retrouvailles en cette période des Fêtes.

La star de télé-réalité et fondatrice de SKIMS a invité la star de Saturday Night Live, avec qui elle sort depuis plus d’un mois, chez sa mère Kris Jennerla fête de Noël annuelle de.

« Elle est vraiment excitée de l’avoir avec lui et Kris est déjà obsédée par lui », a déclaré une source proche de Kim à E! Des nouvelles. « Toute la famille est fan de Pete et aimerait passer des vacances avec lui. »

La source a poursuivi : « Kim et Pete ont de nombreux projets à venir et les choses se passent très bien. Elle a même envisagé de le soutenir à Miami pour le Nouvel An. Il lui a dit qu’il aimerait qu’elle soit là. »

Pete et la pop star Miley Cyrus sont sur le point de co-animer la soirée spéciale du Nouvel An de Miley pour NBC et Peacock pour aider à sonner en 2022.