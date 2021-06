Comment Kim Kardashian se sentirait-elle à l’idée de la regarder avec les malheurs de son mariage avec Kanye West sur KUWTK

in

Depuis quelques mois, les fidèles Kardashian se sont concentrés sur le divorce signalé entre Kim Kardashian et Kanye West. Mais maintenant, ces problèmes conjugaux ne viennent plus uniquement des tabloïds, car ils rattrapent maintenant la dernière saison de L’incroyable famille Kardashian. Des épisodes récents ont montré que Kardashian déplorait les problèmes auxquels elle et West étaient confrontés à l’époque, la star de télé-réalité allant même jusqu’à dire qu’elle se sentait comme “un échec” parce que son troisième mariage n’a pas fonctionné. Avec ces épisodes actuellement diffusés, il fallait se demander ce que Kardashian ressentait à propos de ces moments qui se révélaient. Maintenant, une source prétend savoir ce qu’elle pense de revivre les problèmes à travers l’émission.