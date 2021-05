Comment Kim Kardashian s’est-elle impliquée dans le vol d’une sculpture romaine?

Selon les documents recueillis par les autorités, la pièce fait partie d’un envoi de 40 pièces et 5 tonnes décrit comme “Objets de décoration, meubles modernes et antiquités” et Il est évalué à 745 882 $. Il a également été décrit comme «une grande statue drapée» d’une «ancienne collection allemande» achetée avant 1980 et originaire d’Italie.

Qu’est-ce que la femme d’affaires a à voir avec tout cela? Selon les documents officiels obtenus par People, l’importateur des pièces est: “Kim Kardashian fait affaire sous le nom de Noel Roberts Trust”. Noel Roberts Trust est une entité de Woodland Hills, en Californie, impliquée dans les achats de biens immobiliers à Kardashian et Kanye West aux États-Unis.