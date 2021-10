Comment KISS a affirmé avec fraîcheur sa domination du rock

EMBRASSERLes détracteurs disent toujours que la fortune du groupe a chuté lorsqu’ils ont retiré leur maquillage emblématique en 1983, mais, en réalité, les tendances en constante évolution de cette décennie et la nouvelle race de stars du hard rock telles que Guns N’ Roses posait des menaces bien plus importantes. En effet, alors qu’ils avaient rarement peur de qui que ce soit, lorsque KISS est venu enregistrer Hot In The Shade en 1989, ils étaient bien conscients qu’ils devaient enregistrer un album avec l’énergie et la pointe de leurs classiques des années 70 Destroyer et Love Gun.

Au mieux de leur puissance

En tout cas, KISS n’était guère dans les cordes. Aidé par le hit du Top 10 britannique « Crazy Crazy Nights », l’album radiophonique Crazy Nights de 1987 a été un succès transatlantique important, mais il reposait de manière atypique sur des synthétiseurs, quelque chose que ses créateurs tenaient à éradiquer dans leur quête pour faire un véritable grésillement. , disque de rock’n’roll basé sur la guitare.

Pour y parvenir, KISS a choisi d’autoproduire Hot In The Shade. Ils ont également choisi de superposer les démos qu’ils avaient déjà enregistrées, plutôt que de réenregistrer les chansons à nouveau lorsqu’ils ont décampé à The Fortress, le complexe de studios d’Hollywood dans lequel ils ont choisi de façonner l’album au cours de l’été 1989.

Avec le recul, les deux étaient de bonnes décisions, notamment parce que les chansons que Paul Stanley et Gene Simmons avaient préparées étaient parmi les meilleures depuis des années. Avec ses riffs bruts et ses refrains aériens, le premier morceau de l’album, « Rise To It », a fait remarquer que KISS était de retour à son meilleur niveau, tout en étant plus agressif comme le rôdant « You Love Me To Hate » de Stanley. You » et « Love’s A Slap In The Face » contagieux de Simmons ont montré qu’ils étaient encore plus que capables de se battre avec l’un des plus jeunes prétendants déterminés à voler leur couronne.

Légendes du hard rock indestructibles

Ailleurs, les solos lamentables du guitariste Bruce Kulick sur « Prisoner Of Love » et « Silver Spoon » ont encore prouvé qu’il était un remplaçant habile pour le célèbre Ace Frehley. Le batteur Eric Carr a également pesé avec une voix principale convenablement impertinente sur le morceau « Walk This Way » de « Little Caesar », tandis que le groupe a même fait une incursion étonnamment réussie dans le speed metal sur le dernier « Boomerang ».

Ironiquement, cependant, la chanson qui a considérablement augmenté le profil de Hot In The Shade était sa seule ballade. Co-écrit avec Michael Bolton, l’élégant « Forever » semi-acoustique de Paul Stanley a été promu avec une vidéo qui a fait une forte rotation sur MTV, envoyant le single au Billboard Hot 100. Il s’est finalement arrêté au n ° 8, devenant le single le mieux classé de KISS depuis le « Beth » chanté par Peter Criss en 1976.

Le succès de « Forever » a permis à KISS d’organiser une tournée à forfait de grande envergure aux États-Unis, avec leur soutien composé de Faster Pussycat, Danger Danger et Winger. Le single a également aidé Hot In The Shade à se hisser dans le Top 30 du Billboard 200 et à décrocher un autre disque d’or pour KISS, à peine deux mois après la sortie de l’album le 18 octobre 1989.

Des décennies après sa sortie, le rôle central de Hot In The Shade dans l’histoire plus large de KISS ne doit pas être négligé. Son succès commercial a contribué à relancer la fortune du groupe et, alors qu’ils affrontaient les années 90, il a servi de tremplin à l’agressive Revenge de 1992 pour ramener ces légendes du hard rock apparemment indestructibles dans le Top 10 du Billboard 200.

