Comment Kourtney Kardashian a aidé Travis Barker à surmonter sa peur de l’avion

Travis, qui a peur de prendre l’avion depuis son enfance, a commencé à sortir avec Kourtney, sa voisine de longue date qui voyage souvent en jet privé avec sa famille, en décembre dernier. Dans une interview de Men’s Health publiée en mai, le musicien a exprimé l’espoir de voler à nouveau, expliquant: “Maintenant, cela fait tant d’années, cela devient plus facile pour moi. Il y a des jours où je me réveille sans jamais y penser.”

En juin, j’ai tweeté : “Je pourrais voler à nouveau.”

Une source proche de Kourtney a également déclaré que la star de télé-réalité avait aidé Travis à surmonter sa peur de l’avion, ajoutant: “Sa vie a complètement changé depuis qu’il est avec Kourtney et il se sent prêt à tout. Elle l’a aidé à surmonter cette peur et il se sent comme s’il pouvait tout faire avec elle à ses côtés. Cela faisait un moment qu’il voulait voler et il avait l’impression que le moment était enfin venu. ”

Samedi, Kris et Corey sont arrivés les premiers à l’aéroport de Camarillo et ont attendu le couple, a déclaré un témoin à E! Nouvelles.

“Travis a pris son temps et semblait définitivement un peu nerveux”, a déclaré la personne. “Kourtney a été d’un grand soutien et l’a aidé à chaque étape. Elle l’a mis à l’aise dans l’avion de Kylie avec des pilotes qu’ils connaissent et la grande taille de l’avion.”