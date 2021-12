Comment Kourtney Kardashian et Travis Barker ont célébré l’anniversaire de l’Alabama

Personne ne t’aime quand tu as 23 ans. Mais 16 ? Eh bien, c’est l’âge le plus doux de tous, surtout si vous êtes Alabama Barker.

Pour l’anniversaire de l’adolescent le 24 décembre, papa Travis aboyeur et future belle-mère Kourtney kardashian n’a épargné aucune dépense, inondant leur fille d’amour – et de luxe. Pour donner le coup d’envoi, le duo a surpris l’Alabama, dont la maman est Shanna Moakler, avec des ballons géants en argent qui épelaient BAMA 16. Et tandis que Kourtney faisait un voyage dans le passé, partageant de doux clichés sur Instagram d’elle et de l’Alabama au fil des ans, Travis s’extasie sur son plus jeune, sous-titrant son histoire Instagram, « Je t’aime tellement BEAUCOUP !!! »

Inutile de dire qu’elle ressentait cette adoration. Pendant la journée, elle a fait du tubing avec la famille – y compris Kourtney et Règne Disick—Puis s’est rendue sur Instagram pour partager les deux bracelets Cartier qu’elle a reçus et les bottines blanches Bottega Veneta Kris Jenner lui a offert.

Pourtant, ce sont toutes les petites choses qui semblent le plus importantes.