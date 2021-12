Comment Kourtney Kardashian garde Travis Barker près de son cœur

Kourtney kardashianLa magnifique bague de ‘s n’est pas le seul élément bling-bling qui la lie Travis aboyeur.

La fondatrice de Poosh s’est rendue sur Instagram Stories le 21 décembre pour montrer le dernier bijou qui tient son fiancé très près de son cœur : un collier en argent arborant le Clignotement-182 initiales du batteur.

En plus de lui donner à plus de 150 millions d’abonnés un aperçu personnel de la chaîne, qui comprend des « t » minuscules cloutés et des pendentifs « b » en argent lisse, Kourtney a également publié un instantané d’elle-même en train de bercer le nouveau Collier. Pour plus d’emphase, elle a également dessiné un cœur rose autour de ses nouveaux bijoux dans son joli selfie.

Quelques heures avant cela, Kourtney a également republié l’histoire Instagram de Travis, qui a mis en évidence son « tatouage préféré » de son « artiste tatoueur préféré ». (Au cas où vous l’auriez manqué, Kourtney a encré ces trois mots magiques, « Je t’aime » sur son bras en mai de cette année).

Le dernier article de Kourtney mettant en vedette son nouveau bling arrive seulement quatre jours après qu’elle et Travis aient profité d’un voyage en famille recomposée au Happiest Place on Earth.