Comment Kristin Cavallari se sent à propos de Jay Cutler et Jana Kramer Date Night

Jay coutelier a une nouvelle femme dans sa vie – et elle est familière.

Le pro du football à la retraite a eu “au moins un rendez-vous” avec les nouveaux divorcés Jana Kramer, a confirmé une source à E! Nouvelles. Selon l’initié, l’athlète a dit à son ex Kristin cavallari de leur sortie au préalable.

Alors, comment le fondateur d’Uncommon James l’a-t-il pris? Eh bien, elle a coupé Kramer de sa vie – du moins sur les réseaux sociaux. “Elle s’en fiche et n’est pas dérangée, mais elle a bloqué Jana à ce sujet”, a déclaré la source. “Elle n’a pas de place pour ça dans sa vie.”

Les femmes, qui ont toutes deux été choisies dans la comédie Spring Breakdown de 2009, sont apparues amicales au fil des ans car elles vivent toutes les deux à Nashville. Pendant ce temps, cela fait plus d’un an que Cavallari et Cutler ont annoncé leur séparation en avril 2020 après près de sept ans de mariage et trois enfants ensemble.

Quant à Kramer, elle et Mike Caussin ont finalisé leur divorce en juillet après que l’alun de One Tree Hill a annoncé sa rupture trois mois plus tôt. Les deux partagent la fille Jolie rae, 5, et sont Jace joseph, 2.