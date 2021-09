Comment Kujou Sara de Genshin Impact se compare aux autres utilisateurs électro .

Kujou Sara est un personnage jouable 4 étoiles dans Genshin Impactla mise à jour de la version 2.1. Elle et le Raiden Shogun étaient des personnages promotionnels pendant la première moitié de la mise à jour. Malgré la fin de Banner, Kujou Sara n’est pas un personnage limité comme le Raiden Shogun et sera ajouté au pool standard de personnages pouvant être extraits dans Wishes. En tant que l’un des nouveaux utilisateurs Electro du jeu, Kujou Sara offre des talents uniques par rapport aux autres personnages Electro.

Kujou Sara, également connu sous le nom de guerrier tengu, est un général de la Commission Tenryou qui sert le Raiden Shogun. En tant que personnage jouable dans Genshin Impact, elle brandit un arc au combat et utilise des attaques électro à distance. Son rôle principal au sein d’une équipe est d’infliger des dégâts AOE Electro aux ennemis environnants tout en offrant un soutien à ses alliés avec ses talents.

Le rôle de Sara en tant que DPS de soutien signifie que les joueurs la basculeront souvent entre les personnages au combat. Elle a la capacité d’augmenter temporairement les statistiques d’ATK du personnage actif, ce qui entraîne plus de dégâts. Un autre de ses talents chargera la recharge d’énergie de ses alliés, permettant une disponibilité plus rapide et cohérente de l’éclatement élémentaire pour la fête. Kujou Sara n’est peut-être pas la plus forte en termes de dégâts infligés aux ennemis, mais sa capacité à fournir un soutien solide la distingue des autres.

Comment Kujou Sara est différent des autres personnages électro dans Genshin Impact

De nombreux personnages Electro dans Genshin Impact se composent soit d’unités de dégâts principaux offensifs, soit d’unités sous-DPS. Des personnages comme Keqing et Razor sont censés rester actifs sur le terrain aussi longtemps que possible pour vaincre les ennemis. Les personnages sous-DPS comme Raiden Shogun et Lisa se concentrent sur les dégâts infligés en de courtes rafales, généralement remplacés par le DPS principal par la suite. Des alliés comme Fischl et Beidou sont forts pour infuser des ennemis avec de l’électro, permettant aux joueurs de déclencher des réactions élémentaires comme la surcharge, l’électrocharge ou la supraconduction.

Kujou Sara, d’autre part, se concentre sur l’augmentation des performances des alliés au combat, de la même manière que Bennet le fait dans le jeu. Les deux personnages ont le potentiel d’infliger des dégâts tout en aidant simultanément les autres membres du groupe. Selon la façon dont les joueurs construisent Kujou Sara dans Genshin Impact, elle peut encore améliorer les statistiques des autres personnages, ce qui améliore les performances pendant le combat.

En comparaison avec d’autres personnages Electro dans Genshin Impact, elle ne peut pas systématiquement aider à déclencher des réactions élémentaires comme le Raiden Shogun, Fischl ou Beidou, car ses attaques électro ne sont pas actives une fois qu’elle quitte le terrain. Malgré cela, Kujou Sara est actuellement le seul personnage Electro qui peut fournir un coup de pouce ATK pour les alliés dans le jeu. Ce qui fait de Kujou Sara un atout fiable, c’est sa flexibilité pour s’intégrer dans presque toutes les équipes, c’est pourquoi les joueurs devraient envisager d’investir dans sa construction pour la bataille.

