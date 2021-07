Comment Kuminga et Moody jouent, sélections Warriors NBA Draft 2021

Un mélange parfait entre expérience et jeunesse est ce qu’il faut chercher à avoir Guerriers de l’état d’or la saison prochaine pour l’assaut sur le ring. Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green pourraient voir leur Big 3 particulier brisé si ceux de la baie optent pour une étoile consolidée, mais ils ont pris des mesures importantes dans le NBA Draft 2021 de parier sur la continuité de ce Big 3 et de le compléter avec de jeunes talents. On s’attend à ce que la consolidation de James Wiseman et d’avoir utilisé deux tours aussi bien que 7 et 14, en sélectionnant Jonathan Kuminga et Moïse Moody, vous pouvez leur donner le saut de qualité nécessaire pour être un favori pour la gloire la saison prochaine.

Que peut apporter Jonathan Kuminga aux Golden State Warriors ?

Pendant de nombreux mois, l’attaquant congolais de 18 ans et 2,03 m de haut a été perçu comme un top 5 incontestable, mais la croissance des autres joueurs l’a relégué à une position dans laquelle les Warriors ont décidé de lui faire confiance. Il a été l’un des grands talents qui a cessé de jouer dans la NCAA et a opté pour l’équipe G-League Ignite, où en plus de recevoir un salaire succulent, il a pu travailler avec certains des meilleurs entraîneurs du pays.

Avec une capacité athlétique impériale et étant un intimidateur né, la marge de progression se situe dans le tir à moyenne et longue distance. Son jeune âge le rend encore très immature pour les rigueurs de la NBA, mais personne ne doute qu’il sera un All Star à l’avenir s’il maintient sa capacité de travail. Beaucoup pensent que les Warriors pourraient envisager de l’impliquer dans un échange pour signer une star, car son énorme potentiel peut séduire de nombreuses franchises, et peut-être pensent-ils qu’il est encore trop vert pour avoir de l’importance dans une équipe aspirant au ring.

Que peut apporter Moses Moody aux Golden State Warriors ?

Il a fait preuve d’une grande maturité et d’un grand professionnalisme à l’Université de l’Arkansas, étant perçu comme un jeune homme qui, malgré ses 19 ans, est prêt à avoir des minutes importantes en NBA. Il a les caractéristiques idéales pour devenir un joueur 3 & Def efficace, un rôle qui peut très bien aller pour les Warriors, qui ont besoin de cohérence défensive sur le périmètre et de joueurs efficaces dans leur tir. Son énorme capacité athlétique en fait un joueur polyvalent, qui peut changer de défense avec des joueurs très divers et offrir désormais des minutes de qualité. Un pari pour l’avenir, mais aussi pour le présent des Warriors.