Comment Kylie Jenner et Travis Scott se préparent pour le bébé n°2

David et Kaz ouvrent le spectacle en discutant des commentaires de Roman Reigns sur CM Punk n’étant jamais aussi grand que John Cena ou The Rock (02:00). Ensuite, ils donnent leurs prédictions SummerSlam (17:00) tout en prévisualisant des matchs comme Sasha Banks contre Bianca Belair, Goldberg contre Bobby Lashley et RKBro contre AJ Styles et […] More