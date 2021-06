Comment la bataille contre le cancer du poumon de stade 4 d’Eddie Van Halen et la pandémie de Covid 19 ont rendu la réunion de Van Halen impossible

Dans une nouvelle interview avec le Washington Post, Wolfgang Van Halen discuté de sa récente révélation que son père, légendaire VAN HALEN guitariste Eddie Van Halen, avait envisagé une “visite de l’évier de cuisine” qui aurait inclus le bassiste Michel Antoine, ainsi que des tours de voix des deux Sammy Hagar et David Lee Roth. Il a même été question de ramener Gary Cherone, qui a chanté avec le groupe sur un album mal reçu, les années 1998 “Van Halen III”. Pour couronner le tout, la première partie ne serait autre que Wolfgang.

Malheureusement, Eddiela détérioration de l’état de santé a fini par mettre un terme à la VAN HALEN projets de retrouvailles. Le guitariste a reçu un diagnostic de cancer du poumon de stade 4 à la fin de 2017 et a commencé à se rendre en Allemagne pour des traitements. Finalement, le cancer s’est propagé à Eddiela colonne vertébrale et le cerveau de , et la pandémie de COVID-19 a mis fin aux tournées. Quelques mois plus tard, en octobre, Eddie décédé d’un cancer à 65 ans.

Le trentenaire Wolfgang spéculé à Le Washington Post que son père aurait pu se rendre en Allemagne pour plus de radiations si la crise des coronavirus n’avait pas eu lieu. Et au lieu de se tenir devant la fenêtre de la maison de son père pour lui dire bonjour, et au lieu de s’asseoir près d’un lit d’hôpital alors qu’il s’éclipsait, ils auraient pu être sur la route ensemble une dernière fois.

“La façon dont nous l’avons imaginé, si je devais ouvrir pour VAN HALEN, il sortait et jouait un solo pour une chanson”, Wolfgang mentionné. “Cela aurait été le rêve ultime.

“Je détesterai toujours le COVID et la façon dont il a été géré”, a-t-il ajouté, “parce qu’ils m’ont volé ce moment”.

Au début de 2019, une rumeur a fait surface selon laquelle le classique VAN HALEN la programmation se réunirait cet été-là pour une série de spectacles dans les stades. Cela aurait été la première fois que Michael, Eddie, David et Alex Van Halen joué ensemble depuis 1984.

Les rumeurs ont commencé avec Roth, qui a laissé entendre Vautour cette VAN HALEN jouerait dans des stades avec Antoine de retour dans l’alignement.

VAN HALEN et Antoine n’avaient pas été en bons termes depuis plus d’une décennie, avec Antoine pas invité à se joindre à la réunion avec Roth qui a commencé en 2007. Les deux tournées suivantes et l’album studio, “Une autre sorte de vérité”, En vedette Wolfgang à la basse.

Antoine‘s LE CERCLE compagnon de groupe Agar – lui-même ancien VH membre — a été le premier à confirmer publiquement que Michael a été contacté en 2018 par VAN HALENla direction de se réunir avec le groupe pour une tournée.

Antoine a subi une baisse de salaire et a renoncé à tous ses droits sur le nom et le logo du groupe afin de participer à VAN HALENtournée de 2004, qui comprenait Agar.

