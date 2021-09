Comment la beauté a grandi en 20 ans, de 2001 à 2021 – WWD

Les chiffres, comme on dit, ne mentent jamais.

Comparez les statistiques des entreprises de beauté d’il y a 20 ans aux statistiques d’aujourd’hui, et une image d’une industrie mondiale très dynamique – et tout aussi résiliente – émerge.

En 2001, la première année de Beauty Inc (alors « WWD Beauty Biz », les ventes de produits de beauté de prestige ont totalisé 7 milliards de dollars aux États-Unis, selon les chiffres du groupe NPD. En termes d’aujourd’hui, c’est moins d’un quart des ventes mondiales de produits de beauté de L’Oréal en 2020, les premiers fabricants de produits de beauté d’hier et d’aujourd’hui.

Catégorie par catégorie, les ventes de maquillage et de soins de la peau ont presque triplé aux États-Unis, et la scène de la vente au détail est également très différente. À l’échelle mondiale, l’essor de la Chine a eu un impact transformationnel sur l’industrie.

Les 100 meilleurs fabricants de produits de beauté de WWD Beauty Inc, 2001 :

Ventes combinées des 101 premières entreprises* : 93 milliards $

Groupe L’Oréal, 11,99 milliards de dollars, 23 marques. Procter & Gamble, 8,8 milliards de dollars, 19 marques. Unilever PLC, 6,39 milliards de dollars, 22 marques. Shiseido Co. Ltd., 4,65 milliards de dollars, 27 marques. The Estée Lauder Cos. Inc., 4,6 milliards de dollars, 16 marques.

La plus petite entreprise de la liste :

#101. Escada Beauté : 46 millions de dollars

Entreprises par pays

États-Unis : 37

France : 17

Italie, Allemagne : 10

Japon : 9

Royaume-Uni, Suisse : 3

Les 100 meilleurs fabricants de produits de beauté de WWD Beauty Inc, 2020 :

Ventes combinées des 100 premières entreprises : 212,59 milliards de dollars

L’Oréal, 31,95 milliards de dollars, 35 marques. Unilever, 22,17 milliards de dollars, 31 marques. The Estée Lauder Cos., 14,2 milliards de dollars, 34 marques. Procter & Gamble, 14 milliards de dollars, 19 marques. Shiseido Co. Ltd., 8,39 milliards de dollars, 26 marques.

La plus petite entreprise de la liste :

#100. Clea Cosmetics Co. Ltd. : 185 millions de dollars

Entreprises par pays :

États-Unis : 31

France : 14

Japon : 12

Allemand, Royaume-Uni, Suisse, Chine : 4

*En raison d’une égalité, il y avait 101 entreprises sur la liste en 2001, au lieu des 100 habituelles.

Ventes Beauté Prestige aux États-Unis : 2001

Toute la beauté : 7 milliards de dollars

Maquillage : 2,3 milliards de dollars

Soins de la peau : 1,8 milliard de dollars

Parfum : 2,9 milliards de dollars

Ventes Beauté Prestige aux États-Unis : 2019*

Toute la beauté : 18,8 milliards de dollars

Maquillage : 7,6 milliards de dollars

Soins de la peau : 5,9 milliards de dollars

Parfum : 4,5 milliards de dollars

Source : Le Groupe NPD

* En raison de la pandémie de coronavirus, les chiffres de 2020 ne sont pas aussi représentatifs que les taux de croissance historiques au cours des 20 dernières années, les chiffres de 2019 sont donc utilisés à titre de comparaison.

Séphora : 2001



50 magasins dans 19 états

Employés : 1 163

Les meilleures marques :

Sephora Collection Stila Cosmétiques Avantage Lorac Urban Decay

Séphora, 2021 :

452 magasins dans 45 états (sans compter Sephora chez Kohl’s ou Sephora à l’intérieur de JCPenney)

Employés : 13 011

Sephora Collection Fenty Olaplex Éléphant Ivre Charlotte Tilbury

Joyeux anniversaire à toi aussi !

Ici, une liste de marques lancées en 2001 :

Kevin Aucoin

Cosmétiques Essence

Oyin fait à la main

Lamaur

ghd

Circadia

Titans de l’industrie avec plusieurs couvertures Beauty Inc :

Jean-Paul Agon, ancien directeur général et actuel président de L’Oréal

Bobbi Brown, chef d’entreprise

Fabrizio Freda, directeur général, The Estée Lauder Cos.

Iman, mannequin et entrepreneur

Alex Keith, PDG, P&G Beauté

Lindsay Owen-Jones, ancienne PDG de L’Oréal

Masahiko Uotani, PDG, Shiseido

