Lorsque la nouvelle de la blessure à l’épaule d’Emma Stone est tombée, on a d’abord cru que l’actrice était tombée des épaules d’un ami alors qu’elle assistait à un concert de retrouvailles des Spice Girls. Stone est une fan vocale du groupe de filles, et Baby Spice elle-même, Emma Bunton, a partagé une photo avec elle sur Instagram juste avant que la blessure ne soit signalée. Plus tard, la nouvelle a été réfutée par les gens qui ont rapporté qu’elle avait glissé par terre chez quelqu’un.