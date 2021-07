Comment la blessure de Dario Saric peut-elle influencer les finales NBA 2021 ?

Prix ​​très élevé que le Soleils de phénix après la première victoire dans le Finales NBA 2021, avec la blessure de Dario Saric, un homme fondamental dans sa rotation, comme l’indique ESPN. Le Croate a subi une déchirure ligamentaire à l’un de ses genoux et sera absent indéfiniment, tout le monde supposant qu’il ne pourra pas jouer une minute de plus cette saison. Cette nouvelle n’est pas une question mineure, puisque Saric a contribué des minutes de qualité, ouvrant le terrain depuis la position de 4 et rebondissant avec solvabilité. Désormais, Monty Williams devra donner plus de minutes à Cameron Johnson, cherchant à le positionner comme attaquant de puissance, et à Frank Kaminski, un joueur auquel on ne fait pas entièrement confiance. Les Milwaukee Bucks peuvent profiter de la situation dans ces minutes avec Bobby Portis et PJ Tucker faisant beaucoup de dégâts.