Comment la blockchain, les NFT et les satellites à la demande sauvent la faune africaine ⋆ Crypto new media

La société de solutions de virtualisation par satellite Exodus Orbitals Inc. a annoncé son partenariat avec la Lady Rocket Foundation pour appliquer la technologie satellitaire et les NFT afin de mieux protéger la faune africaine contre le braconnage et le changement climatique.

Eva Blaisdell, surnommée « Lady Rocket », est une investisseur et entrepreneure dans le domaine de l’aviation et de l’espace de troisième génération. Sa Fondation a récemment innové dans le domaine de l’application des NFT pour explorer des sources de financement alternatives pour les initiatives humanitaires et spatiales grâce à la collaboration avec Saving The Survivors sur la série Satellite Rhino NFT.

Et elle est maintenant de retour pour avoir un autre impact. « En tant qu’entrepreneur aérospatial de 3e génération, je suis obligé et déterminé à créer et à diriger de nouvelles entreprises et initiatives qui transformeront l’espace en l’entreprise humaine la plus gratifiante à ce jour, tout en offrant des solutions aux défis et aux tragédies qui se déroulent actuellement sur Terre », a déclaré Lady Rocket dans un communiqué.

NFT et espace se rejoignent

Dans le cadre du partenariat, la mission de satellite spatial à la demande d’Exodus Orbitals sera lancée en 2022, et des jetons non fongibles (NFT) seront utilisés pour acquérir et accéder à des activités d’observation dans des domaines spécifiques grâce à un partenariat avec la société d’actifs spatiaux Copernic. Espace.

En utilisant des images et des données satellitaires améliorées, le duo devrait améliorer considérablement la protection des centaines de milliers d’animaux menacés par le braconnage et le changement climatique chaque année.

Suivant le modèle des marchés des applications Web et pour smartphones, les applications logicielles dans l’espace deviendront un nouveau domaine de croissance exponentielle. « En nous associant à Copernic Space et à la Lady Rocket Foundation, nous pouvons pousser l’industrie spatiale vers le prochain chapitre de l’ouverture et de l’accessibilité », selon les mots de Dennis Silin, PDG et fondateur d’Exodus Orbitals.

Exodus Orbitals et Copernic Space ont travaillé ensemble sur la tokenisation des licences de leur solution et sur la mise à disposition du marché mondial plus large sur la plate-forme Copernic Space. Le lancement prochain de la plate-forme Web 3.0 étendra et rationalisera les processus commerciaux derrière le marché des actifs spatiaux et permettra aux entreprises connexes de recevoir le soutien financier du public mondial.

Pouvoir faire du partage de trajet par satellite en utilisant un #NFT ? Voici un aperçu de la collaboration à venir entre Copernic Space et @exodusorbitals dans @SpaceNews_Inc https://t.co/WbLMP1h2b2 pic.twitter.com/xDyQINndxR – Espace Copernic (@CopernicSpace) 23 juillet 2021

Dans le cas d’Exodus Orbitals et de cette initiative, Copernic Space permettra aux utilisateurs d’acquérir et d’accéder facilement à une licence API de partage de trajets par satellite via un NFT qui leur permet de demander à Exodus Orbitals de prendre des images spécifiées du satellite.

La combinaison d’Exodus Orbitals, de la Lady Rocket Foundation et de Copernic Space dans cette mission établit un nouveau précédent pour l’économie spatiale en démocratisant et en rendant les actifs spatiaux plus facilement accessibles au profit des personnes et des animaux du monde entier.

