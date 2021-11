Comment la blockchain peut-elle améliorer les chaînes d’approvisionnement ?

La stabilité de la chaîne d’approvisionnement devient rapidement une priorité majeure pour de nombreuses entreprises, car les perturbations nous montrent à quel point ces processus peuvent être fragiles. Pour les entreprises qui évaluent les fournisseurs, l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement est répertoriée comme non négociable.¹ Et 33,9 % des entreprises considèrent le manque de stabilité de la chaîne d’approvisionnement comme une menace clé pour le succès de leur propre transformation numérique.²

Alors, quelle est la solution ? Comment les organisations peuvent-elles atténuer ces risques et obtenir la résilience de la chaîne d’approvisionnement dont elles ont besoin ?

Une solution qui gagne en rapidité : la blockchain.

Regardons comment ces deux chaînes se croisent pour créer un flux de marchandises plus fort et plus sûr à travers le monde.

Que sont les chaînes d’approvisionnement et qu’est-ce qui les fait s’effondrer ?

Une chaîne d’approvisionnement est le cycle de vie d’un produit, avec de nombreuses étapes en cours de route qui créent des données à enregistrer, vérifier, communiquer et protéger, notamment :

La livraison de matières premières pour la fabrication ou la productionPaiements transférés entre les partiesDouaneSurveillance et dédouanement réglementairesPreuve d’expédition, réception d’expédition et preuve de livraison

En lisant entre les lignes, ces étapes peuvent présenter de nombreuses opportunités de problèmes, notamment des retards et des perturbations dues à :

Manque de transparence. Une visibilité moindre peut entraîner des défaillances que vous ne pouvez pas retracer.Contrefaçon et fraude. L’origine des marchandises peut présenter un intérêt à la fois humanitaire et juridique pour ceux qui les achètent.Difficulté et incohérence des commandes de traçage. Les transferts conventionnels sont difficiles à retracer et peuvent entraîner des retards, tels que des retards de paiement.Des données qui ne sont pas assez granulaires. Cela peut rendre difficile la compréhension complète de la complexité d’une chaîne d’approvisionnement. L’analyse peut être une aubaine pour la gestion de la chaîne d’approvisionnement, mais un manque de données adéquates peut rendre l’optimisation difficile.Manque d’agilité. Cela peut faire des chaînes d’approvisionnement un maillon faible du parcours de transformation numérique. Par exemple, lorsque les données manquent ou sont en retard, la gestion des stocks peut être trop lente pour répondre à la demande.

La chaîne d’approvisionnement moderne et comment la blockchain et les contrats intelligents peuvent la soutenir

Les chaînes d’approvisionnement modernes subissent elles-mêmes une certaine transformation, les nouvelles technologies améliorant et augmentant certains aspects, notamment

L’internet des objets : Les capteurs peuvent assurer la transparence et l’efficacité de la gestion des stocks et du réapprovisionnement, le suivi des livraisons en temps réel et le contrôle de la qualité. La possibilité de lier des événements spécifiques aux données des capteurs IoT surveillant les expéditions rend difficile la contestation de données telles que la température des aliments et l’origine des ingrédients.Durabilité accrue : IDC prévoit que d’ici 2025, 75 % des détaillants mettront en œuvre des indicateurs de performance clés de la chaîne d’approvisionnement qui lient les émissions de carbone à la fois au développement de produits et aux fournisseurs qu’ils utilisent, ce qui devrait augmenter la fidélité des clients de 45 %.³ Recyclage de certains composants et matériaux avec chaînes d’approvisionnement circulaires est une façon de réduire les déchets.Analyses avancées et prédictives : Déterminez la demande, les cycles d’achat et les préférences des clients, et répondez rapidement aux augmentations de la demande dans un court délai. Lisez « 5 façons d’optimiser les chaînes d’approvisionnement grâce à l’analyse » pour en savoir plus.Numérisation : Brisez les silos et unifiez les chaînes d’approvisionnement dans un écosystème unique et sans papier de bout en bout.Logiciel de chaîne d’approvisionnement en tant que service basé sur le cloud Et services.

Associez ces avancées à la puissance décentralisée des contrats intelligents basés sur la blockchain et il est possible de relever les défis un par un :

La transparence peut être intégrée via le grand livre inviolable d’une blockchain. Lorsque les envois sont dédouanés, ce mouvement est facile à surveiller.La fraude peut être évitée avec des enregistrements immuables et décentralisés des origines des produits qui ne peuvent pas être cachés ou modifiés sur la blockchain.Automatisation d’accords et de contrats commerciaux. Les transactions permanentes en chaîne peuvent déclencher la création d’un contrat, qu’il s’agisse d’un paiement à la réception d’un stock dans un entrepôt ou de paiements d’assurance automatiques pour les expéditions retardées. L’automatisation est énorme dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Découvrez comment la cave Concho y Toro améliore l’efficacité tout au long de sa chaîne d’approvisionnement grâce à l’automatisation.Traçage très efficace, y compris le suivi des marchandises, des palettes et des matières premières. Supposons qu’une cargaison de légumes frais arrive contaminée, mais il n’est pas clair où le problème s’est produit. Sur la blockchain, il peut être plus facile d’avoir une visibilité sur chaque étape de l’expédition via des signatures numériques.Données précises de gestion des stocks pour des analyses plus approfondies qui ne sont pas seulement basées sur les performances passées, mais également sur des données en continu et des informations en temps réel.

Les contrats intelligents, en particulier, offrent un moyen d’automatiser ces processus afin de réduire les frictions et les risques de contrepartie dans le commerce mondial.

Blockchain Supply Chain Management en action

Il est clair que cette application particulière des protocoles blockchain est viable, capable de résoudre les problèmes actuels du commerce mondial. VeChain est un exemple de solution de gestion de la chaîne d’approvisionnement d’entreprise, qui repose sur sa propre technologie de blockchain publique et propriétaire.

VeChain s’appuie sur une combinaison de sa propre blockchain VeChainThor et de ToolChain, une plate-forme business-as-a-service (BaaS) qui permet aux entreprises de gérer les commandes et les stocks du début à la fin. Les aliments, les matières premières et plus encore peuvent être scannés et téléchargés directement avec des puces et des codes QR. Les employés peuvent scanner le code QR de chaque produit à l’aide d’une application mobile et voir « l’histoire » derrière chaque expédition, une histoire qui peut inclure des photos, des données, des vidéos, du texte, etc.

La blockchain VeChain est exploitée pour les offres SaaS spécifiques à la verticale, telles que la surveillance de l’empreinte carbone, le traçage durable de l’origine des produits et la sécurité alimentaire.

Dans la chaîne d’approvisionnement et la blockchain, les données agiles sont le maillon critique

Les blockchains se vantent de vitesse, d’immédiateté et de permanence, mais sans stocker elles-mêmes les données, elles auront besoin d’un stockage sous-jacent qui peut offrir la même chose. Compte tenu de la variété des types de données associés à VeChain My Story seul, les entreprises auront besoin d’un stockage d’objets sous-jacent hautes performances pour gérer des types de données disparates sur des systèmes distribués. Le stockage rapide unifié de fichiers et d’objets (UFFO) avec Pure Storage® FlashBlade® peut offrir une évolutivité, une intégrité et une vitesse presque infinies pour répondre aux SLA stricts des applications basées sur la blockchain.

La blockchain a le potentiel d’aider à créer une chaîne d’approvisionnement mondiale plus équitable, juste et responsable, mais ce n’est que le début. Lisez « 10 cas d’utilisation de la blockchain à surveiller » pour en savoir plus.

[1] Webinaire IDC FutureScape, « Prévisions mondiales de l’avenir de l’infrastructure numérique 2022 »

[2] IDC FutureScape : prévisions de l’industrie informatique mondiale 2022

[3] IDC FutureScape : Prédictions du commerce de détail dans le monde en 2022

Auteur : Carey Wodehouse

Carey Wodehouse est un rédacteur de contenu informatique/développement chez Upwork qui se consacre à rendre le monde complexe du développement Web un peu plus facile à naviguer. Résidant à Richmond, en Virginie, Carey a travaillé pour des clients allant des détaillants en ligne et des sociétés d’études de marché mondiales aux sociétés financières.… Voir le profil complet ›