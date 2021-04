Comment la brume du Sahara atteint-elle l’Amazonie?

21/04/2021 à 11:55 CEST

La présence de brume ou de poussière africaine dans l’atmosphère n’est pas quelque chose d’unique à l’Espagne. Chaque année, des millions de tonnes de poussière du désert du Sahara sont tourbillonnées dans l’atmosphère par les alizés de l’est et transportées à travers l’Atlantique, pour aboutir dans des endroits comme l’Amazonie, où elles fertilisent la vie végétale. Une étude révèle maintenant que le le changement climatique finira par affaiblir ce transport de poussières en suspension.

En juin 2020, une gigantesque colonne de poussière a voyagé du Sahara à travers l’océan Atlantique pour atteindre l’Amérique du Nord. Alors que cette colonne accrocheuse a fait tous les gros titres, les scientifiques de la NASA, en utilisant une combinaison de données satellitaires et de modèles informatiques, prédisent que ces masses de brume africaine se rétréciront au cours du siècle prochain plus qu’au cours des 20000 dernières années, en raison de la le changement climatique et le réchauffement des océans.

Le désert du Sahara compte 9 200 000 kilomètres carrés de terres arides qui s’étendent sur la moitié nord de l’Afrique et sont légèrement plus petits que les États-Unis. Plus de 60 millions de tonnes de sa poussière minérale Les éléments nutritifs montent dans l’atmosphère chaque année, créant une énorme couche d’air chaud et poussiéreux que les vents transportent à travers l’Atlantique pour fournir ces nutriments à l’océan et à la végétation en Amérique du Sud et dans les Caraïbes.

Des recherches récentes de la NASA décrivent l’effet d’entraînement qui se produit entre les éléments du désert pour développer ces panaches de poussière. Le processus commence par des différences de température entre l’Atlantique Nord et Sud, suivies de vents constants d’est-ouest soufflant dans cette région, ainsi que d’une bande tropicale relativement élevée de précipitations située près de l’équateur.

Au cette vidéo vous pouvez voir comment la poussière se déplace sur l’Atlantique.

Le Sahara n’était pas si sec avant

«À partir des observations au sol et par satellite, nous voyons la variabilité de la poussière africaine», a déclaré Tianle Yuan, un scientifique atmosphérique au Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, Maryland.

Le pic du transport de poussière saharienne vers la côte orientale des Amériques s’est produit il y a environ 12 000 à 17 000 ans, à la fin de la dernière période glaciaire. Puis commença la période humide africaine, au cours de laquelle la vaste étendue de la le désert était parsemé de lacs, de végétation et les établissements humains. L’augmentation de l’humidité et de la vie végétale a stabilisé le sol et minimisé les panaches de poussière.

«Le désert du Sahara était alors relativement humide», a déclaré Yuan. Les carottes de sédiments nord-africains au large des côtes et les relevés polliniques montrent qu’il y avait plus de précipitations et de végétation. «La poussière était beaucoup plus étrange», résume-t-il.

Bien que le transport de poussière ait augmenté depuis lors, l’équipe de recherche a constaté que les processus naturels et l’activité humaine ramènent maintenant la Terre à un minimum de poussière, à mesure que le climat se réchauffe.

30% de poussière en suspension dans l’air ce siècle

Avec le réchauffement planétaire anticipé, l’équipe de recherche a utilisé les données de modèle du projet d’intercomparaison de modèles couplés 5 (CMIP5) qui indiquent une réduction d’au moins 30% de l’activité des poussières au Sahara par rapport aux niveaux actuels pour les 20 à 50 prochaines années, et un déclin continu par la suite.

“Ce minimum que les humains ont connu pendant la période humide africaine sera probablement maintenant dépassé, en raison du changement climatique”, a déclaré Yuan, faisant référence aux niveaux de poussière pendant la période humide africaine.

Les températures de surface de la mer influencent directement la vitesse du vent, de sorte que lorsque l’Atlantique Nord se réchauffe par rapport à l’Atlantique Sud, les alizés qui soufflent la poussière d’est en ouest s’affaiblissent. Par conséquent, ces vents plus lents ramassent et transportent moins de poussière du Sahara.

En plus de transporter moins de poussière, les vents affaiblis permettent également à la bande constante de pluie qui traverse les tropiques de dériver vers le nord, déversant de l’eau sur une plus grande partie du désert, humidifiant la poussière et l’empêchant d’être emportée.

Moins de poussière en suspension dans l’air, qui peut réfléchir la lumière du soleil loin de la surface de la Terre comme un parasol, signifie que plus de lumière solaire et de chaleur atteint l’océan, le réchauffant encore plus. Tout cela crée une boucle de rétroaction des températures chaudes de la surface de la mer qui conduit à une réduction de la poussière. Et cela, à son tour, contribue à un réchauffement supplémentaire, se combinant pour influencer le climat, la qualité de l’air et la formation de tempêtes et d’ouragans.

Du Sahara à l’Amazonie

«La poussière joue un rôle important dans le système terrestre», a déclaré Hongbin Yu, chercheur en atmosphère à Goddard. “Une diminution de la poussière à mesure que le climat se réchauffe peut avoir des influences profondes sur une variété de phénomènes, mais ces impacts potentiels peuvent être bons ou mauvais.”

Au cours de son voyage à travers l’Atlantique, la poussière saharienne se propage dans l’océan, nourrissant la vie marine et de même la vie végétale une fois qu’elle a touché terre. Les minéraux, tels que le fer et le phosphore dans la poussière, agissent comme des engrais pour la forêt amazonienne, la forêt tropicale la plus grande et la plus riche en biodiversité au monde. Les pluies emportent un grand nombre de ces précieux nutriments du sol dans le bassin du fleuve Amazon, ce qui rend l’apport de nutriments d’Afrique important pour maintenir une végétation saine.

Bien que le transport de la poussière africaine joue un rôle important dans la genèse des sols et le maintien de la végétation, Yu dit que il y a des effets négatifs, car une augmentation des nutriments peut entraîner des proliférations d’algues nuisibles au large des côtes de la Floride et des maladies des récifs coralliens liées à la poussière.

Les résidents des Caraïbes pourraient également voir certains avantages, car moins de poussière signifie une meilleure qualité de l’air. Respirer de la poussière est particulièrement dangereux pour les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de troubles respiratoires tels que l’asthme.

En fait, cette menace a incité une équipe du programme Applied Earth Sciences Program de la NASA à développer un système d’alerte précoce pour Porto Rico qui offre désormais une fenêtre de trois jours avant qu’une tempête de poussière saharienne ne frappe l’île, ce qui donne du temps aux médecins et aux responsables de la santé publique. pour préparer et travailler avec les météorologues sur les alertes sur la qualité de l’air.

