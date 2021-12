Comment la catégorie de divertissement pour enfants indiens entre dans le mode de vie hybride

La création de contenu d’animation n’est pas un jeu d’enfant, c’est un processus exigeant en temps et en effort qui nécessite une planification approfondie.

Par Leena Lele Dutta

Les Digital Natives, c’est-à-dire les enfants nés après l’adoption généralisée de la technologie Internet, ont trouvé leur deuxième maison avec des appareils et continuent d’explorer de nouvelles voies pour rester au courant de tout. Dans cette foulée, les deux longues années de pandémie ont catapulté l’adoption du numérique à des longueurs inattendues.

Plus près de nous, dans l’industrie du divertissement pour enfants, les préférences et les demandes du public se sont considérablement transformées. Par exemple, alors que les familles s’habituaient à mener un style de vie hybride – la télévision reste le média préféré pour la consommation de divertissement pour les enfants, la consommation en ligne a également augmenté de manière effrénée.

Regardons de plus près ce nouveau mode de vie et son impact sur les enfants et l’industrie.

Variété de contenu pour dicter l’attention

Rester à l’intérieur pendant une longue période, des interactions physiques minimales avec des amis et une augmentation significative du temps passé devant un écran ont entraîné une réduction significative de la durée d’attention des enfants. En conséquence, ils ont maintenant tendance à être plus expérimentaux avec les émissions qu’ils regardent et sont à la recherche de nouveaux contenus. Sur la base de cette idée, 2021 nous a vu lancer un nombre sans précédent d’émissions et de personnages, dont certains des meilleurs favoris comme Taarak Mehta Kka Chhota Chashmah, Oggy et les cafards et Obocchama-Kun.

Dans les mois à venir Sony YAY! se concentrera sur la construction de son répertoire de contenu avec un contenu international adapté localement, en adaptant des artistes familiaux populaires et en commandant des émissions d’animation originales.

La présence à 360 degrés est la clé

Actuellement, les parents et les enfants essaient de maintenir un mode de vie équilibré avec des activités hors ligne et en ligne. Comme ils s’adaptent constamment à ces circonstances en constante évolution, nous visons à les contacter sur les plateformes de leur choix.

Le YAY ! L’univers est réparti sur la télévision, le numérique et le mobile, s’adressant à toute la famille – enfants et tuteurs. Alors que les enfants passent plus de temps avec leurs personnages préférés, nous avons également exploré le filtre AR interactif, les téléfilms, les ateliers en ligne et bien plus encore pour continuer à étendre le YAY ! toon expérience au-delà de la télévision.

Contenu pour travailler en congruence avec la Recherche –

La création de contenu d’animation n’est pas un jeu d’enfant, c’est un processus exigeant en temps et en effort qui nécessite une planification approfondie. Ainsi, lorsque nous décidons de créer ou d’organiser une émission, c’est sur la base d’une recherche exhaustive et d’une analyse de données afin que nous puissions répondre à ce que notre jeune public veut et aime. Le Searchlight 2021, une étude de recherche menée/commandée par Sony YAY! reflète certaines des tendances clés et des idées sur le monde des enfants.

Nous avons créé des modèles et des algorithmes spéciaux qui nous aident à déterminer leurs goûts et leurs préférences à chaque minute de l’émission. Nous avons conçu un modèle AIML qui consolide divers attributs et leurs combinaisons qui influencent favorablement les cotes d’écoute et donc notre part de marché. Il vise non seulement à tirer des leçons des tendances actuelles, mais également à étudier les tendances historiques pour générer des évaluations futures indicatives. Ces informations sont ensuite régulièrement contrôlées et validées. Ce modèle AIML minimise la portée de l’erreur humaine grâce à son expertise technologique.

De plus, nous avons également mis en place un processus de recherche solide pour tester et développer en permanence notre contenu, en l’adaptant aux goûts et aux préférences en constante évolution des enfants. Pour cela, nous organisons largement des groupes de discussion à travers diverses données démographiques et géographiques, comprenant de près leur réaction à divers types de contenu et plus encore.

L’auteur est le chef d’entreprise de Sony Pictures Networks India. Les opinions exprimées sont personnelles.

