Comment la chaleur affecte les jambes avec des varices

25/07/2021 à 12:00 CEST

Il est bien connu que la chaleur affecte notre santé. Et il y a de nombreuses parties de notre corps qui subissent des changements pour le pire lorsque le thermomètre augmente.

L’un des domaines qui peuvent être touchés par Canicule c’est les jambes. Gonflement de ces membres ou de la la rétention d’eau Ce sont les symptômes les plus courants dérivés de l’augmentation du mercure et qui peuvent provoquer des inconforts tels que des crampes nocturnes et la sensation de jambes fatiguées.

Que fait la chaleur à nos jambes ? Eh bien, il a un effet vasodilatateur qui empêche le retour du sang des jambes vers le cœur de se produire correctement, provoquant l’accumulation de sang dans les veines.

Et ce dépôt provoque l’apparition de varices, qui ne sont rien d’autre qu’une dilatation des capillaires due à une augmentation de la pression et de la rétention de sang.

Ce n’est pas une question mineure, car selon les spécialistes entre 25 et 30% de la population féminine adulte souffre de cette pathologie.

«Cette insuffisance veineuse a tendance à survenir plus fréquemment chez les femmes et devient souvent un problème esthétique. Cependant, au-delà de l’esthétique et bien qu’elle ne déclenche pas forcément de problèmes majeurs, la prévention et le traitement des varices contribuent à améliorer la qualité de vie et à assurer le bon fonctionnement du système circulatoire », précise Dr Juan Fontcuberta, chef du service d’angiologie, de chirurgie vasculaire et endovasculaire des hôpitaux universitaires Sanitas La Moraleja et La Zarzuela.

Pour sa part, David Curto, directeur médical, qualité et innovation de Sanitas Mayores, souligne qu’il s’agit d’une pathologie qui touche aussi régulièrement les personnes âgées et dont les symptômes sont aggravés par l’arrivée des chaleurs.

« Il est essentiel de prêter attention à ce problème dans le cas des personnes âgées car elles ont tendance à passer beaucoup de temps dans la même position et leur activité quotidienne diminue également. Cela provoque l’accumulation de sang dans leurs veines, produisant un renflement et l’inconfort qui en résulte ».

Prévention des varices

Pour anticiper son apparition, la première chose que nous devons connaître sont les facteurs de risque qui peuvent être contrôlés en modifiant les habitudes quotidiennes.

Ainsi, le obésité, rétention d’eau ou manque d’exercice physique favoriser l’apparition de varices.

Mais en plus, les experts soulignent également d’autres causes telles que le port de vêtements trop serrés, le fait de passer trop de temps debout ou assis et de croiser les jambes comme responsables de la l’aggravation du flux sanguin.

Une fois les causes connues, il est temps d’agir contre les varices. Comment?

Eh bien, la première mesure est de bouger. L’activité physique est une grande alliée pour réduire les varices et les prévenir. Commencez donc une routine régulière d’exercices modérés. Une bonne hydratation. Une alimentation équilibrée qui évite la rétention d’eau. Gardez vos jambes surélevées autant que possible. Prendre des douches chaudes et froides aidera à maintenir l’irrigation veineuse et à soulager les symptômes de chaleur.

Traitements

Si malgré toutes ces mesures de prévention et de soins les varices persistent, s’aggravent ou sont douloureuses, il faudra aller chez le spécialiste, en l’occurrence chez le phlébologue ou chirurgien vasculaire, pour évaluer et décider du traitement médical le plus approprié.

Parmi les plus courantes figurent l’injection de micromousse sclérosante, une traitement indolore et ambulatoire qui élimine toutes les varices, ou chirurgie au laser, une procédure réalisée dans le cabinet du médecin, peu invasive et recommandée pour les petites varicosités.

« Le produit qui est introduit dans les veines est très important, car tous n’ont pas les mêmes effets et la même efficacité. Parfois, les varicosités sont si petites qu’il n’est techniquement pas possible d’y insérer la pointe d’une petite aiguille, et dans ces cas, il est préférable d’utiliser la technologie laser, en particulier un type de laser appelé Neodymium-YAG, qui agit sur l’hémoglobine transportés par les globules rouges », explique le médecin Fontcuberta.