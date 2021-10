Comment la chanson de John Lennon est devenue un hymne à la paix

En période de trouble et de chagrin, il existe une chanson vers laquelle des millions de personnes se tournent pour trouver inspiration et réconfort : John Lennon et « Imagine » de Yoko Ono.

Les musiciens de premier plan s’emparent souvent de la chanson en cas de besoin. Lorsque Stevie Wonder a appris la mort du sénateur John McCain en août 2018, lors d’un concert à Atlanta, il a fait irruption dans une belle version du chef-d’œuvre de Lennon qui est sorti en single le 11 octobre 1971. Bien que la chanson ait été interdite à la radio dans l’immédiat après le 11 septembre, Neil Young reconnu sa puissance, la chantant lors d’un concert commémoratif, America: Tribute To Heroes. Coldplay a interprété une version après les attentats terroristes de Paris en 2015. À la suite de la discorde autour de la Corée du Nord en 2018, « Imagine » était le choix naturel pour un groupe de musiciens coréens pour se produire lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver. Un nouveau remasterisé 4K de la vidéo emblématique, avec un son remasterisé de Imaginez 2018 : le coffret de la collection ultime, renforce encore l’impact de la chanson aujourd’hui.

« Une campagne publicitaire pour la paix »

John Lennon a décrit la chanson comme « une campagne publicitaire pour la paix », et il n’est pas surprenant que son hymne émouvant soit un tel phare pour ceux qui aspirent à l’harmonie mondiale. « Imagine », écrit en mars 1971 pendant la guerre du Vietnam, est devenu une chanson de protestation permanente et un emblème d’espoir durable.

Lorsque sa veuve Yoko Ono, avec son fils Sean Lennon, était à Central Park à New York début septembre 2018 pour célébrer la sortie par le service postal américain d’un timbre en l’honneur du regretté Beatle, la chanson à laquelle elle faisait référence était « Imaginez, » qui se classe au-dessus de tout Beatles matériel sur la liste officielle de Phonographic Performance Limited de chansons diffusées en continu.

Qu’est-ce qui fait d’« Imagine » un enregistrement si brillant ? Dès les premières mesures de Lennon jouant du piano, la chanson suscite une réponse émotionnelle émouvante. Il y a aussi la manière intelligente dont le morceau est produit – par John et Yoko, avec le maestro Phil Spector – qui fait ressortir le meilleur de la voix plaintive et vulnérable de Lennon. Les cordes subtilement belles, écrites par Lennon, orchestrées par Torrie Zito et interprétées par The Flux Fiddlers, contribuent à faire de cette chanson le sommet créatif du partenariat professionnel de John et Yoko.

Une chanson d’amour à l’humanité

La chanson a été inspirée pour la première fois par la poésie d’Ono dans son livre de 1964, Grapefruit. Dans le poème « Cloud Piece », Yoko a écrit: « Imaginez les nuages ​​qui s’égouttent, creusez un trou dans votre jardin pour les y mettre. » John Lennon a déclaré plus tard : « « Imaginez » devrait être crédité à Lennon/Ono. Une grande partie – les paroles et le concept – venaient de Yoko, mais à cette époque, j’étais un peu plus égoïste, un peu plus macho, et j’ai en quelque sorte omis sa contribution, mais c’était tout droit sorti de Pamplemousse.

La première ligne de cette chanson d’amour à l’humanité – « Imaginez qu’il n’y a pas de paradis » – était une déclaration provocatrice à l’époque, un défi direct à la religion organisée d’un homme qui avait précédemment plaisanté en disant que les Beatles étaient « plus populaires que Jésus ». La chanson continue de défier l’auditeur, lui demandant d’imaginer un monde sans possessions, sans religion ni même pays – rien, en effet, « pour tuer ou mourir ».

« Imagine » cristallise la philosophie de Lennon et Ono à un moment critique de leur vie, alors que les jeunes mariés cherchaient un moyen de communiquer leur vision au monde. l’imaginaire album est venu après une période tumultueuse au cours de laquelle Lennon et Ono, avaient tenu une série de protestations au lit qui a attiré l’attention du monde. Le couple avait également visité la cathédrale de Coventry pour planter des glands lors d’une manifestation pour la paix sur un site qui avait été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale.

Ce regard sur le monde s’accompagnait d’un nouveau voyage de découverte intérieure. Au milieu des années 60, l’expérimentation de psychédéliques a conduit Lennon à chercher d’autres moyens d’élargir sa conscience, y compris des études de méditation transcendantale dirigées par le Maharishi Mahesh Yogi à Rishikesh, en Inde, avec qui les Beatles sont restés en 1968. Mais Lennon, le chercheur éternel, ne serait jamais à l’aise avec un seul mode de pensée – comme Yoko l’a dit plus tard, « John était une personne très religieuse qui n’appartenait à aucune dénomination ». Il avait déjà été vilipendé par les chrétiens américains qui ont brûlé des albums des Beatles à la suite de sa déclaration «plus populaire que Jésus», et après que le Maharishi a été accusé d’irrégularités, Lennon n’a pas tardé à quitter l’ashram.

« Il y a beaucoup de bon dans le christianisme, mais vous devez en apprendre les bases, et les bases des croyances orientales, et les travailler ensemble pour vous-même », a conclu Lennon plus tard. En effet, comme il l’a chanté dans « God » : « Je viens de croire en moi/Yoko et moi/Et c’est la réalité. La chanson est sortie en 1970, à une époque où Yoko, s’appuyant sur ses études philosophiques, a commencé à mener une thérapie sur l’ex-Beatle. Ces séances informelles ont été suivies de cours de thérapie primale que Lennon et Yoko ont suivis ensemble, dirigés par le psychologue Arthur Janov. Les résultats étaient apparents sur le John Lennon/Plastic Ono Band album, également sorti en 1970 – un album brut et cathartique qui a ouvert la voie à la clarté de pensée qui caractérise Imagine.

Imaginez, qui comprenait également la chanson hautement politique « Gimme Some Truth », était une invitation à imaginer l’impossible ; un plaidoyer pour que les gens fassent preuve d’unité spirituelle et abandonnent les divisions de religion et de nationalité. C’était aussi le reflet de l’état d’esprit de Lennon à l’époque. Le batteur Alan White a rappelé qu’il avait été enregistré dans une atmosphère géniale, avec tout le monde socialisant joyeusement au studio d’enregistrement: « John Lennon a adoré la façon dont le disque tournait, donc il était très heureux. »

« Nous portons ce flambeau »

Le 5 décembre 1980, John Lennon donne sa dernière interview. En repensant à sa chanson phare, il a déclaré: « Nous ne sommes pas les premiers à dire ‘Imagine no country’ ou ‘Donnez une chance à la paix’, mais nous portons ce flambeau, comme le flambeau olympique, en le passant de main en main. , les uns aux autres, à chaque pays, à chaque génération… et c’est notre métier. Ne pas vivre selon l’idée de quelqu’un d’autre sur la façon dont nous devrions vivre – riche, pauvre, heureux, pas heureux, souriant, pas souriant, porter le bon jean, ne pas porter le bon jean.

L’album a été enregistré en février, juin et juillet 1971, et il reste des images de Lennon essayant des versions de la chanson au piano et la chantant dans différents styles.

Lorsque le travail a commencé sur « Imagine », la chanson a été conçue « sans mélodie », comme « un chant de rue enfantin ». Lorsque Lennon a coupé la version finale en studio, il comportait la basse de l’ancienne cohorte des Beatles Klaus Voormann, ainsi que la batterie et un arrangement de cordes.

La nouvelle Imagine : la collection ultime coffret célébrant l’album le plus célèbre de Lennon, qui sera publié par Universal Music le 5 octobre, comprend une démo inédite de la chanson titre, plus conforme à ses instructions originales à Spector selon lesquelles «cela devrait être juste une chanson pour piano». Les notes de pochette d’Ono pour l’album disent que « ‘Imagine’ a été créé avec un amour et une préoccupation immenses pour les enfants du monde. »

« On devrait parler de violence dans la société »

Lorsque « Imagine » est sorti, John Lennon a déclaré que le monde était trop concentré sur des futilités et « la chose dont nous devrions parler, c’est de la violence qui se passe dans cette société ». Il a atteint le numéro 1 après le meurtre de Lennon en décembre 1980 et est entré à nouveau dans les charts britanniques en 2012 après qu’Emeli Sandé a enregistré une couverture pour les Jeux olympiques de Londres 2012. Encore aujourd’hui, il est joué à chaque cérémonie du Nouvel An à Times Square à New York.

« Imaginez » peut être enveloppé de douceur et de cordes, mais lorsque vous enlevez l’orchestration, le concept sous-jacent reste radical et anti-establishment – ​​ou, comme l’a dit Lennon, « C’est « Working Class Hero » avec du sucre dessus. » L’affirmation de Yoko selon laquelle « Toutes ces instructions sont destinées aux gens sur la façon de passer l’éternité, car nous avons beaucoup de temps », s’est cependant avérée prémonitoire. Des décennies après sa sortie originale, ce chef-d’œuvre de la musique populaire, un modèle de simplicité, continue d’inspirer les gens de toutes races et croyances, offrant à l’auditeur un répit momentané d’espoir dans un monde troublé, en particulier dans les belles lignes :

Tu peux dire que je suis un rêveur

Mais je ne suis pas le seul

J’espère qu’un jour vous vous joindrez à nous

Et le monde sera comme un

