Comment la chute de WhatsApp, IG et FB a affecté les entreprises

(CNN espagnol) – Bien que de nombreuses personnes utilisent Facebook, Instagram et WhatsApp pour se divertir, certaines personnes dépendent de ces réseaux pour maintenir leur activité. En Amérique latine, où l’économie informelle est si répandue, la possibilité d’utiliser des plateformes gratuites massives pour exposer, promouvoir et vendre des produits garantit un moyen de subsistance à des milliers de personnes. Pour cette raison, la chute de ces trois services Facebook ce lundi représente plus qu’une impossibilité de communication : cela signifie arrêter de gagner de l’argent.

CNN en Español a interrogé son audience sur Twitter sur son expérience avec la chute des plateformes. Nous demandons aux entrepreneurs et aux propriétaires d’entreprise de nous dire comment le problème les affecte. Beaucoup d’entre eux utilisent les trois sites pour attirer et cibler les clients.

Nous avons compilé quelques témoignages, légèrement modifiés pour plus de lisibilité.

Aucune possibilité de vente

“Je suis une mère entreprenante, je fabrique des serviettes thérapeutiques et je fais mes ventes et je les fais à 95% via le catalogue WhatsApp Business, la Marketplace Facebook, le flux Instagram, et aujourd’hui avec cette baisse massive je n’ai pas fait de ventes”, a-t-il a déclaré Dennys Lorena Pérez Silva, thérapeute.

La colombienne Juliana Villa, résidant à Barranquilla, nous a dit que dans son entreprise de vêtements pour hommes, elle ne vend que virtuellement. “Cela a été choquant puisque notre attention est sur les 3 réseaux sociaux, il n’était possible d’assister et de vendre que jusqu’à 10h du matin”.

“70 % de mes ventes de desserts se font via FB et Whats, en ce moment j’ai mes desserts dans le frigo en attendant d’être achetés dès que j’ai fini de concevoir l’image du jour et que j’allais la poster, quand j’ai essayé j’ai réalisé, j’ai continué à attendre et rien “, explique l’utilisateur @kalibbyy.

“Aujourd’hui, littéralement, je ne pouvais pas travailler, la promotion de ma maison d’édition fonctionne à 80% via IG”, a écrit le compte de la maison d’édition pour enfants La Barca de la Luna.

Le problème est également critique pour ceux qui utilisent les services Facebook comme outils. Antonio Chang, de l’agence God Horus Marketing, dit qu’il génère des clients “à partir de Facebook Ads avec des campagnes payantes pour d’autres entreprises. C’est dommage”.

“Une journée de ‘vacances forcées’. Mon entreprise dépend des réseaux sociaux pour vendre et informer les clients”, explique Viria.

Il en va de même pour Jimmy Rodas : “J’ai une boutique de vêtements en ligne… Je n’ai pas pu faire mes livraisons aujourd’hui, ni promouvoir mes produits… un réel détriment”.

“Personnellement, je travaille avec des marques importantes telles que CM et cela affecte grandement l’activité commerciale de certaines entreprises que leurs commandes passent via WhatsApp Business. Tant d’heures sans ces moyens représentent des pertes importantes”, explique Diógenes Henríquez.

“Les réseaux sociaux font partie de la possibilité de vendre mes circuits, j’ai une petite entreprise de tourisme au Guatemala dans laquelle 100% des ventes se font via Instagram, Facebook et WhatsApp”, a commenté Chris Gt.

Karen Sánchez décrit une situation similaire : « J’ai mon entreprise depuis près de 5 ans à Cali, elle n’est que virtuelle. Aujourd’hui, je n’ai pas pu expédier les commandes du week-end car je n’ai aucun moyen d’accéder aux données ou à la demande de chaque client. . WhatsApp Je communique avec mes clients et je vends sur Instagram. Tout est très mauvais. “

Communication nécessaire

Non seulement dans la vente directe, mais aussi la logistique, la gestion et la communication qui se font à travers ces réseaux font partie du modèle de nombreuses entreprises qui ce lundi ont été gravement affectées.

“Dans mon travail, ce qui a le plus affecté, c’est la communication que nous avons sur WhatsApp, car les collègues de livraison de marchandises de l’entreprise rendent compte de l’état du trafic, de l’arrivée et du départ vers leurs destinations et des incidents inattendus”, a écrit San Frames.

À l’ère de la pandémie et de la virtualité dans l’éducation, WhatsApp est généralement un outil essentiel. Herminia Cruz, de Lima, nous dit que « nous n’avons pas pu passer un examen prévu pour les étudiants aujourd’hui.

Aussi avec WhatsApp comme outil, “Je travaille avec WhatsApp Web, le cas où jusqu’à présent je n’ai pas pu recevoir les documents qu’ils m’envoient pour faire le travail que je fais, la transcription et l’impression, je suis complètement endommagé parce que mon entreprise est complètement vide et les revenus monétaires fortement affectés », a déclaré Evelyn Palomino.

Julio Campos, un dirigeant d’entreprise, déclare que “la plate-forme WhatsApp est devenue indispensable, car grâce à ce moyen je communique avec mes clients, coordonne les visites entre autres … Pour cette raison, cette chute mondiale de la plate-forme a bloqué ma communication instantanée avec les clients “.

“C’est incroyable de voir à quel point WhatsApp est nécessaire dans mon entreprise, grâce à cela, nous envoyons des devis, des exigences, des informations sur notre entreprise et nos services, répondons aux questions, recevons de la documentation, des informations sur les clients, etc.”, a écrit Malex.

De plus, les réseaux sociaux sont devenus le principal moyen de communication pour des millions de personnes, et cela est encore plus évident pour ceux qui sont loin de leur lieu d’origine. Plus de 5 millions de Vénézuéliens vivent à l’étranger, selon les chiffres du HCR.

C’est pourquoi, comme nous le dit José Andrade, la situation ce lundi est très difficile. “Cela affecte de nombreux Vénézuéliens car c’était le meilleur moyen de communiquer avec nos proches à l’étranger, nos enfants, neveux, amis, entre autres, c’était littéralement le moyen de rester unis et de ne pas ressentir la distance qui existe entre nous.”

Alternatives

Le compte @nutricionaesg nous a dit que je traite les patients via un appel vidéo WhatsApp et que je travaille avec Instagram pour leur entreprise. “J’ai résolu en effectuant les demandes via Zoom”, a-t-il déclaré.