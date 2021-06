Comment la circulation des scooters électriques à Madrid va changer : les changements les plus importants | Moteur

in

Avec la nouvelle ordonnance sur la mobilité durable de la mairie de Madrid, certaines règles de circulation seront modifiées.

Il est assez logique que les conducteurs ne sachent pas lister exactement quelles sont les règles de circulation qui existent à Madrid et parfois ils se retrouvent à improviser à la volée en fonction des feux de circulation, sans parler de ceux qui arrivent de l’extérieur. Mais les changements affectent tout le monde et les conducteurs de scooters et de vélos électriques les vivent aussi.

Après Madrid Central vient le nouveau Ordonnance de Madrid sur la mobilité durable, ou Madrid 360, comme vous voulez appeler les mesures qui sont activées et désactivées contrairement à celles qui l’étaient auparavant. Au-delà des polémiques et des débats politiques, tous sont annoncés comme efficaces pour lutter contre la pollution de la ville et apporter des changements qui devraient être connus.

Selon les rapports en 20 minutes, le projet qui va de l’avant comporte 109 modifications et pour le moment, il en montre déjà certains qui affectent directement les scooters électriques, en attente d’approbation finale.

L’un des aspects que beaucoup jugent essentiels est celui de restreindre les aires de stationnement à des endroits spécifiques et que les scooters cessent d’être n’importe où sur les trottoirs. Par conséquent, ils seront créés espaces marqués sur la route où vous pourrez garer ces véhicules, qu’ils soient particuliers ou entreprises.

Avec le casque, il y a aussi des changements, comme prévu car c’est un sujet qui a beaucoup été débattu ces derniers temps. Une nouveauté est que les enfants de moins de 18 ans doivent porter un casque lors de la conduite d’un de ces véhicules. Mais ils ne seront pas les seuls, ceux qui travaillent avec des scooters, comme les motards, devront également les porter.

Lors de l’achat d’un scooter électrique, il est normal que vous ayez beaucoup de doutes. Pour que vous sachiez ce que vous devez rechercher, dans ce guide, nous expliquons tout ce que vous devez prendre en compte pour choisir le modèle le plus approprié pour vous.

Aussi ils seront empêchés de circuler dans les tunnels qui n’ont pas de piste cyclable spécifique; c’est-à-dire presque tous. La raison en est qu’il est dangereux de ne pas disposer d’un système d’éclairage suffisamment puissant pour voir et être vu.

La circulation des scooters et des vélos sera très réglementée avec ces nouveautés, ajoutées à celles qui existaient déjà, comme l’interdiction de circuler sur le trottoir. Nous verrons si tous les changements sont finalement approuvés, comme il est presque certain que cela arrivera.