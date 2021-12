Comment la collection Emily in Paris de Lancôme tient vraiment le coup

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Depuis que Netflix a annoncé la deuxième saison d’Emily à Paris, qui débutera le 22 décembre, les fans attendent avec impatience de voir ce qui les attend. De la mode fantaisiste et follement colorée à la charmante atmosphère parisienne et aux intrigues juteuses remplies de drames, il y a beaucoup à attendre avec impatience.

En attendant la première de la saison deux, Lancôme offre aux téléspectateurs la prochaine meilleure chose: une collection inspirée d’Emily à Paris qui vous aidera à canaliser le je ne sais quoi que la série et ses personnages principaux ont à offrir. Nous parlons de rouges à lèvres audacieux pour correspondre au style d’Emily (parfaitement capturé par Lily Collins, qui est aussi ambassadrice de la marque Lancôme), les fards à paupières que Mindy (Parc Ashley) se pâmerait encore et encore.

Comme Emily, qui est à la fois responsable marketing et influenceuse montante dans la série, E! News a suivi ses traces et testé les produits de la collection, qui comprend trois rouges à lèvres, une palette de fards à paupières, un flacon de parfum et d’autres goodies.