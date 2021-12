Comment la comédie musicale Super Mario a été créée et a évité l’arrêt et l’abstention de Nintendo

Image : Productions de transfert

Internet peut être divisé sur Chris Pratt dans le rôle de Mario dans le prochain film Super Mario, mais nous n’avons pas à nous satisfaire de la position d’Hollywood sur les frères plombiers, n’est-ce pas ?

La troupe de théâtre britannique entreprenante Transfer Productions vient de terminer sa première série de Mario ! Une super comédie musicale, ce qui est exactement ce à quoi cela ressemble : une parodie de la série de jeux bien-aimée, racontée à travers une chanson. Mais il y a tellement plus que cela. La comédie musicale est pleine de références effrontées, d’interprétations inattendues de personnages bien connus et d’une tournure surprenante du conte traditionnel.

Nous avons parlé à l’auteur du livre et des paroles, Jim Burrows, pour avoir une meilleure idée de l’endroit où Mario ! Une super comédie musicale est venue, et où ça va ensuite….

Nintendo Life : Bonjour ! Merci d’avoir accepté de discuter avec nous ! Tout d’abord : parlez-nous de la comédie musicale Mario, dans vos propres mots.

Jim Burrows : Salut!

Mario ! A Super Musical est une comédie musicale parodique avec une partition totalement originale centrée sur ce qui se passerait si le principe principal des jeux était renversé – et si Bowser enlevait Mario et Peach devait le sauver ? Avec Toad, Luigi et Yoshi, Peach doit se débarrasser des entraves d’être l’archétype de la « demoiselle en détresse » pour vaincre Bowser et son acolyte ignoble Kammy Koopa. Nous avons aussi une romance inattendue, des gags ridicules et des harmonies magnifiques. C’est une heure de puissance vraiment amusante !

Nous savons que c’est ennuyeux, mais nous devons nous demander : n’étiez-vous pas inquiet à propos du redoutable Cease & Desist de Nintendo ?

Oh, chaque jour, nous avons l’impression que l’épée de Damoclès est suspendue au-dessus de nous, mais cela ajoute presque à l’excitation. Dans les versions précédentes de l’émission, nous avions une chanson de rappel intitulée Please Don’t Sue Us qui avait des paroles 100% légalement exactes, qui se lisaient :

AU PARAGRAPHE 5, ARTICLE 30A

DE LA LOI SUR LES DROITS D’AUTEUR, ELLE DIT BIEN

QU’UNE PARODIE OU UNE CARICATURE

EST FAIR GAME POUR LE THÉÂTRE À EXPLORER

C’est donc le vieux pari du « fair use », mais nous avons utilisé suffisamment de parodie et de licence artistique pour créer notre propre expérience unique.

Peach réfléchit à la vie en tant qu’héroïne de sa propre histoire (Image: Transfer Productions)

Nous avons également été fortement inspirés par les comédies musicales parodies de Team Starkid (Très Potter Musical, Batman musical sacré etc) et le brillant Fat Rascal Theatre du Royaume-Uni avec leur spectacle hilarant Malheureux, qui est une version Wicked-esque de l’histoire d’Ursula de La petite Sirène.

Le casting de la comédie musicale (Image : Transfer Productions)

Si même The Mouse ne touche pas les comédies musicales parodiques, nous nous sentons assez en sécurité ! Nous avons également fait venir des employés de Nintendo pour voir les courses précédentes qui ont vraiment apprécié, alors peut-être qu’ils ont mis un bon mot aux supérieurs. Quoi qu’il en soit, j’espère que Nintendo apprécie la publicité gratuite que nous leur offrons !

Quels comédies musicales et écrivains avez-vous eu comme inspiration ?

Évidemment, la Team Starkid et Fat Rascal susmentionnés, mais ma principale inspiration de théâtre musical est le regretté et grand Howard Ashman (La Belle et la Bête, La Petite Boutique des Horreurs, Aladdin) qui, je crois fermement, était le plus grand parolier de tous les temps. (Désolé, Sondheim.) Si vous pouvez trouver une meilleure rime interne que celle de Gaston « En tant que spécimen, oui, je suis intimidant! » Je vais manger mon chapeau.

Une autre grande source d’inspiration pour l’émission était certains des brillants YouTubers qui ajoutent des paroles à des morceaux Nintendo existants – brentalfloss, Dave Bulmer et al – qui, d’une certaine manière, m’ont presque présenté le concept de musicaliser les pensées intérieures de ces personnages d’une manière aussi extravagante et façon amusante, alors merci à eux d’être mes mentors virtuels !

Nous aimons que vous ayez conservé/ajouté des accents et des rebondissements aux personnages établis. Yorkshire Kammy, Scottish Luigi, Fancy British Toad, Female Luigi – était-ce un choix conscient de votre part, ou avez-vous laissé les acteurs faire leur propre truc ?

La femme Luigi a toujours été un choix conscient car elles doublent comme Rosalina plus tard dans la série, bien que l’autre candidate des deux derniers lors des auditions était une fabuleuse drag queen qui aurait apporté une dimension différente et brillante aux deux rôles – définitivement toujours sur la table pour les futures courses !

Luigi avec son — euh, SON fidèle aspirateur (Image : Transfer Productions)

Je pense que Fancy Lad Toad a également toujours été l’intention car sa personnalité est principalement basée sur Toadsworth de Sunshine (un capitaine Toadette s’est également retrouvé assez tôt sur le sol de la salle de montage). Tout le reste est venu de l’esprit des acteurs – notre fantastique réalisatrice Ellie Coote voulait très spécifiquement que les acteurs utilisent leurs propres accents car nous voulions nous éloigner autant que possible de « l’usurpation d’identité » pour leur permettre de se connecter avec les personnages et donc le public n’est pas assis là comme « hmm, cet accent italien n’est pas précis à 100% », et croit plutôt en notre version des personnages dans notre interprétation de leur monde.

La magie du théâtre signifie que littéralement 2 lignes dans vous aurez complètement oublié que Luigi n’a pas toujours été écossais. Nous avons également permis beaucoup d’improvisation pendant les répétitions alors que les acteurs développaient leurs propres versions des personnages – Je serais négligent également de ne pas mentionner que Kieran Sims, qui joue Bowser, est l’être humain le plus drôle que j’aie jamais les scènes sont juste « Kieran fait quelque chose de drôle ici » – sa scène impliquant Pikachu change à chaque fois qu’elle est jouée et je pleure de rire à chaque fois.

Quelles chansons avez-vous écrites en premier et lesquelles ont été les plus difficiles à terminer ?

Le solo Sidequest de Yoshi est ce que nous appelons une « chanson de tronc », ce qui signifie essentiellement qu’il existait avant même que cette version du spectacle ne commence ! des ajustements pour s’adapter à ce spectacle car il était déjà si généralisé au jeu dans son ensemble – échangez la pêche contre la collecte de pièces, le travail est fait.

La chanson d’amour entre Toad et Yoshi devient assez risquée (Image: Transfer Productions)

La première chanson réellement écrite pour le spectacle était le grand solo d’ouverture de Peach, « I Want », Free, qui a vraiment servi d’énoncé de mission pour nous et l’histoire que nous voulions raconter. La chanson la plus difficile à terminer était notre finale car pour être honnête, je ne voulais pas que la série se termine et je n’étais pas prêt à lâcher les personnages.

Vraiment bouleversant, après avoir finalement pensé que j’avais réussi avec une chanson intitulée « Into The Unknown », Congelé 2 est arrivé environ un mois après avoir fini de l’écrire et j’ai dû retourner à la planche à dessin…

Il y a quelques références sympas dans les tenues de scène simples, comme le t-shirt banane Velvet Underground de Donkey Kong. Quels autres détails intéressants avez-vous inclus ?

Il y a beaucoup de références dans l’ensemble lui-même ! Notre montagne Mushroom Kingdom (à ne pas confondre avec le monticule de Marble Arch tout aussi bon marché) est construite à partir de boîtes en carton, de consoles Nintendo et de peluches – il y a un amiibo Wario porteur quelque part.

Image : Productions de transfert

Il y a aussi des moments physiques et chorégraphiques tirés directement des jeux, de l’animation inactive de Peach dans Super Smash Bros aux routines de Dance Dance Revolution Mario Mix. La musique présente évidemment occasionnellement DA DA DA DOO DUN DAH et cache organiquement les petits crochets de jeux comme Galaxy et Mario Land 2: Six Golden Coins (ma référence enterrée préférée).

Il y a aussi des références ridiculement obscures enterrées dans le dialogue à des jeux comme Bubble Bobble, Killer Instinct, Kingdom Hearts et Zelda II – il y a une référence à Hôtel Mario ce que je pense littéralement qu’une personne obtient à chaque fois, j’essaie toujours de repérer une ou deux personnes qui en rient afin que je puisse leur offrir un verre après le spectacle.

Quels personnages, numéros musicaux et idées sympas ont dû être coupés pour le temps ?

Nous avons plus de chansons coupées que de chansons qui sont encore dans la série ! Il y avait une scène hilarante avec Sonic qui a malheureusement dû être coupée pour des raisons de structure narrative, et beaucoup plus de bêtises de Wario et Waluigi parsemées, qui ont également été coupées parce qu’elles étaient juste un peu irritantes et pas drôles.

une scène hilarante avec Sonic qui a malheureusement dû être coupée … et beaucoup plus de bêtises Wario et Waluigi parsemées, qui ont également été coupées parce qu’elles étaient juste un peu irritantes et pas drôles

Les deux chansons qui me manquent vraiment et qui pourraient éventuellement être réintégrées pour de futures sorties sont « Heroes Wear Green » où Link et Zelda apparaissent à Luigi dans une vision pour l’inspirer et « The Pacman Can Can », un solo pour Toad, qui à cette étape je ne veux rien vous dire de plus que le titre !

Dès le début du développement, nous avons également examiné tous les domaines d’interactivité du public pour lui donner vraiment une impression de jeu, mais après quelques expériences et ateliers, nous avons décidé que l’histoire que nous voulions raconter ne serait pas bénéfique – si l’objectif principal de Peach est de se donner un peu d’agence, pourquoi le lui enlever et le donner à Keith au quatrième rang ? Une autre comédie musicale centrée sur le jeu vidéo nommée Stages a récemment fait ses débuts aux Vaults, ce qui a permis au public de prendre des décisions au nom du protagoniste, comme un jeu Telltale, ce qui était incroyablement génial et j’espère que ce spectacle reviendra un jour.

Donkey Kong fait une apparition dans son t-shirt Velvet Underground (Image : Transfer Productions)

Vous attendiez-vous à ce que le public connaisse un peu les jeux vidéo ? Avaient-ils généralement moins de 40 ans ?

Il y a certainement des références hardcore que vous n’obtiendrez que si vous connaissez votre Yoshi’s Safari de votre Yoshi’s Cookie et cela augmentera votre expérience, mais pour comprendre et apprécier le spectacle, notre public a prouvé que vous n’avez pas besoin de plus qu’un passage familiarité avec le plombier – et c’est extrêmement courant, on dit que Mario est plus reconnaissable que Mickey Mouse de nos jours – pour vraiment apprécier la musique, les blagues et l’histoire.

Notre public s’est définitivement davantage orienté vers la tranche du millénaire/Gen Z, mais pas exclusivement, et tout le monde l’a apprécié ! Une femme plus âgée m’a approché après le spectacle hier soir et m’a dit « J’ai compris et aimé environ 70% de celui-ci, et je peux dire que tout le monde appréciait les 30% restants, alors je l’ai laissé passer avec joie », ce qui, à mon avis, est à peu près correct. équilibre!

Quel jeu vidéo ferait une bonne comédie musicale ensuite ?

J’adorerais voir le beau jeu Wandersong adapté pour la scène, car il a déjà les os et la structure d’une comédie musicale avec son cadre et ses personnages glorieux.

Une comédie musicale incomplète d’Animal Crossing est posée sur mon bureau depuis des années que j’espère terminer un jour (c’est un meurtre mystérieux!) Je sais que Dingodile a une aria enfouie en lui qui attend juste d’être libérée.

Bien que la course londonienne de Mario! Une super comédie musicale au Camden Fringe est terminée, Jim dit de « regarder cet espace » – vous pouvez suivre le Twitter de l’émission pour être l’un des premiers à savoir si la comédie musicale arrive dans un théâtre près de chez vous.

L’un d’entre vous a-t-il déjà vu Mario ! Une super comédie musicale ? Espérez-vous qu’il bénéficiera du traitement Starkid et se retrouvera sur YouTube pour que nous puissions tous en profiter ? Faites le nous savoir dans les commentaires!