Comment la consolidation de dettes peut vous aider à mieux gérer vos finances

Si votre habitude de dépenser trop d’argent vous met à rude épreuve financièrement, il est temps d’adopter des moyens prudents de gestion de votre argent.

De nos jours, il est relativement facile d’obtenir un prêt. De l’achat d’une maison ou d’une voiture à la gestion des urgences médicales ou d’autres exigences imprévues, il existe des prêts pour répondre à toutes les exigences. Les réductions des taux d’intérêt de la RBI ont également poussé les gens à contracter des prêts pour financer leur mode de vie et leurs aspirations.

En outre, la transition en cours vers l’Inde numérique a minimisé la bureaucratie. Ces facteurs ont facilité l’octroi de prêts rapides qui peuvent être obtenus en quelques clics, encourageant les milléniaux et autres cohortes à réaliser leurs aspirations aujourd’hui au lieu de reporter les achats pendant des années comme l’ont fait leurs parents.

L’utilisation massive des cartes de crédit et la montée du consumérisme via les programmes BNPL (acheter maintenant payer plus tard) ont également accéléré les modes de consommation et de dépenses dans le monde entier. Mais certaines personnes se retrouvent par inadvertance dans le piège de l’endettement en raison d’habitudes de dépenses excessives. Comme on dit, trop d’une bonne chose est aussi mauvaise.

Il n’est pas surprenant que les dépenses excessives aient créé des tas de dettes périlleux pour de nombreux emprunteurs, déclenchant des niveaux de stress élevés. Le suivi de plusieurs paiements EMI (versements mensuels équivalents) sur différents jours du mois pour payer divers prêts, factures de carte de crédit, dépenses du ménage, frais de scolarité, frais de déplacement et ainsi de suite peut rapidement submerger les emprunteurs.

Dans de tels scénarios, la consolidation de dettes offre un certain soulagement aux emprunteurs harcelés. En termes simples, la consolidation de dettes permet à une personne de fusionner divers prêts en un seul. Lorsque vous optez pour la consolidation de dettes en prenant un prêt personnel, toutes les dettes sont regroupées en un seul montant qui est remboursé chaque mois. En substance, le prêt personnel règle toutes les dettes antérieures, vous laissant l’engagement de rembourser un montant de prêt consolidé via des IME uniques.

Notez que la consolidation de dettes ne dénote aucune réduction de votre dette globale. Au contraire, cela rend le processus de remboursement mensuel complètement pratique et transparent, car vous n’avez plus besoin de vous souvenir de plusieurs dates et montants de remboursement.

Avec plusieurs dettes, un seul remboursement manqué entraîne non seulement une pénalité financière, mais finit également par nuire à votre pointage de crédit et à votre solvabilité en tant qu’emprunteur. Par conséquent, ces risques sont totalement évités grâce à la consolidation de dettes. Bien que vos dettes antérieures aient été remboursées, la tâche de rembourser le montant du prêt consolidé se poursuivra pendant la durée de son solde. Au final, vous ne serez totalement désendetté que lorsque le prêt consolidé sera intégralement remboursé.

Comme les autres accords de dette, les prêts pour consolidation de dettes ont également des contrats entre les emprunteurs et les prêteurs. En règle générale, le contrat interdit aux emprunteurs d’être éligibles à d’autres emprunts. Ainsi, les prêts de consolidation ne peuvent être utilisés que pour rembourser des dettes antérieures comme convenu. De plus, vous êtes tenu de rembourser la dette consolidée dans le délai prédéterminé. Tout retard dans le remboursement peut entraîner des amendes.

Je le répète, la consolidation de dettes ne fait que vous aider à rationaliser et à mieux gérer vos dettes. Si votre habitude de dépenser trop d’argent vous met à rude épreuve financièrement, il est temps d’adopter des moyens prudents de gestion de votre argent. Une solution à long terme dans la gestion des fonds fonctionnera mieux qu’une solution à court terme.

Néanmoins, si vous êtes actuellement dans une situation désespérée, vous pouvez vous adresser à une entreprise de technologie financière crédible ou à d’autres prêteurs offrant des prêts personnels en ligne instantanés pour consolider des dettes. Le prêt de consolidation de dettes maintiendra les choses jusqu’à ce que vous mettiez en œuvre avec succès des mesures financières à long terme.

Par Gaurav Jalan PDG et fondateur – mPokket

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.