Comment la consommation de contenu a évolué pendant la pandémie de Covid-19

Par Rajeev Singh

Celui où les écrans deviennent la fenêtre sur le monde

« I’ll be there for you », n’est plus la chanson des Rembrandt de FRIENDS mais un chant universel désormais. Nous sommes aux prises avec les mandats de séjour à domicile induits par Covid-19 depuis plus d’un an. De l’adaptation aux modèles de travail à distance aux enfants scolarisés à domicile, la nouvelle normalité a nécessité une adaptation substantielle de la part de tous. Avec l’extérieur retiré de nos vies, le gâteau du divertissement s’est réduit à l’espace à la maison.

Les années de pandémie sont donc celles où nos maisons sont devenues plus intelligentes car nous y avons passé le maximum de temps. #StayHomeStaySafe a bouleversé l’industrie du divertissement à domicile dans une grande révolution. Cela a été mené par la façon dont nous avons consommé le contenu. Alors que les écrans deviennent la fenêtre sur le monde, ils sont passés d’un pour tous auparavant à un pour chacun maintenant. Alors que les consommateurs se soumettent à la vie confinée, les infrastructures de divertissement à domicile ont connu un pic de ventes. Avec la peur d’une pandémie, de nombreux cinéphiles manquent l’expérience théâtrale qui est la façon dont les créateurs voulaient qu’ils soient vus. Heureusement, nous avons de nombreuses forces ainsi qu’un accès à une technologie haut de gamme qui joue le rôle de catalyseur pour une expérience brillante.

Exigence d’une expérience visuelle améliorée

Le dividende démographique de l’Inde a le pouvoir d’achat et l’état d’esprit pour privilégier la qualité au prix. Le confinement imposé par le Covid 19 a plutôt donné des ailes à leur vision où les ressources en temps et en capital devraient assurer une gratification optimale. Il existe une demande en constante augmentation pour les appareils innovants en Inde.

Les consommateurs sont spécifiques quant à leur demande d’une qualité d’image et de son améliorée pour regarder des films et des émissions de télévision. Il y a un grand intérêt pour les expériences immersives d’images et de sons démontrant que l’idée de « Visualité » ; a pénétré profondément dans la psyché de tous les jeunes consommateurs. À l’heure actuelle, les stimuli visuels, qui sont réciproques, non invasifs et en constante évolution, définissent notre monde. L’industrie électronique dans le monde a signalé que les consommateurs ont le plus mis à niveau leurs appareils pendant le verrouillage. Dans le visionnage de la télévision, ils viennent de réitérer – que la taille compte.

La fourniture de contenus innovants

Over The Top (OTT) est devenu l’une des plus grandes perturbations en Inde d’un point de vue culturel à technologique. Déclenchée par Covid 19, l’Inde est devenue le marché OTT à la croissance la plus rapide au monde. Le dernier rapport d’Ernst Young, Media, and Entertainment indique que 28 millions d’Indiens ont payé 53 millions d’abonnements au streaming en 2020. Il s’agit d’une croissance gigantesque de 49 % d’une année sur l’autre des revenus d’abonnement numérique.

Avec une douzaine d’acteurs OTT s’adressant à tous les types de consommateurs, le consommateur n’a que l’embarras du choix. Dans certains cas, les consommateurs ont catégoriquement réprimandé le contenu très médiatisé et commercialisé et ont opté pour quelque chose de nouveau et d’inhabituel. Témoins de la demande croissante, Netflix et Amazon Prime Video ont augmenté leurs investissements dans le contenu et le lancement de plusieurs produits en langues régionales, la langue vernaculaire étant le prochain grand marché à acquérir.

Évolution de la technologie d’affichage

Nos foyers exigent désormais plusieurs écrans, un pour chaque membre. Les appareils les plus courants à notre disposition sont les smartphones de poche, les ordinateurs portables et la télévision. Les projecteurs sont la dernière percée car nous avons maintenant accès à une image de grande taille qui est également apaisante pour les yeux. En ces années de pandémie, les consommateurs ont répondu positivement à cette innovation et c’est l’un des segments à la croissance la plus rapide au monde. Dans la technologie grand écran, les projecteurs les plus fins sont équipés de rapports de contraste bien meilleurs, d’où une meilleure qualité d’image, que la plupart des téléviseurs d’aujourd’hui. Les derniers projecteurs fonctionnent avec les niveaux de lumière ambiante actuels et s’ajustent à la luminosité correcte, offrant une qualité d’image optimisée et assurant un visionnage confortable pendant des heures sans fatiguer les yeux dans le salon.

La technologie et l’innovation ont conduit à l’abordabilité et à la démocratisation de la façon dont nous consommons le contenu. Maintenant, nous avons également des projecteurs portables sans fil qui peuvent être déplacés d’une pièce à l’autre et même à l’extérieur. Ceux-ci rendent l’expérience de visionnement immersive plus attrayante et amusante avec la famille et les amis. Une autre grande raison pour laquelle les projecteurs seront la prochaine grande chose dans nos maisons est la douceur de l’image qui est apaisante pour les yeux. Le temps d’écran des enfants s’étendant avec l’apprentissage en ligne, les projecteurs apporteront à la routine, une pause bien méritée.

Parce que le consommateur est le roi

Les technologies de l’information ont démocratisé le contenu. La télévision n’est plus une boîte à idiots mais une fenêtre sur le monde. Le verrouillage induit par la pandémie a laissé aux téléspectateurs aujourd’hui plus d’autonomie que jamais pour influencer le type de contenu généré. Les consommateurs utilisent leur temps de manière constructive et investissent pour s’enrichir. L’audience suivie par les joueurs OTT oblige les créateurs à approfondir ce qu’ils servent. Nous pouvons voir que les Indiens au cours des deux dernières années ont regardé un nouveau genre que nous n’avions jamais fait auparavant dans nos vies. Cela reflète que notre recherche d’une expérience émouvante et enrichissante sera toujours active. Les créateurs l’ont bien compris dans le temps et continueront à captiver le consommateur tout en innovant en permanence.

Le niveau des stimuli visuels est sans précédent dans l’histoire. C’est « réciproque » pour nous, dans un sens où la stimulation visuelle stimule l’engagement et la productivité comme aucun autre sens ne le peut. C’est non invasif, contrairement à tout autre sens, vous pouvez choisir ce que vous voyez ; ce qui en fait le plus sélectif et prestigieux des sens et surtout, il est en constante évolution, dès la manière dont nous recevons et transmettons les données visuelles, en raison de l’émergence de nouvelles technologies, de l’innovation, de nouvelles formes de connectivité.

L’auteur est directeur général, BenQ Inde

