Comment la correction de 55% Bitcoin ravive les comparaisons avec le cycle haussier passé ⋆ Crypto new media

Le prix du Bitcoin se négocie toujours à plus de 25 000 $ de moins que les sommets locaux établis plus tôt dans l’année, et les taureaux ont beaucoup de terrain à récupérer.

Cependant, le terrain perdu n’est peut-être pas si grave après tout, car il a beaucoup rapproché le cycle de marché actuel des comparaisons de cycles haussiers passés, ce qui pourrait faire la lumière sur ce qui reste à Bitcoin en termes d’action sur les prix dans les mois à venir.

L’effondrement de Bitcoin place le cycle du marché au même niveau que le précédent Bull Run

Après une forte baisse de plus de 55% dans tous les domaines des crypto-monnaies – même le meilleur Bitcoin – le marché est mitigé quant à la fin ou non de la course haussière et si un nouveau marché baissier a commencé.

La définition standard d’un marché baissier des « titres » est une baisse de 20 % ou plus. Selon ces normes, Bitcoin est dans un marché baissier toutes les deux semaines et y est depuis avril 2021.

La chute massive a été l’une des pires baisses mensuelles jamais enregistrées et le deuxième trimestre le plus dévastateur de l’histoire de la cryptographie – et cela aurait peut-être été une baisse suffisante pour empêcher un marché baissier de la cryptographie à part entière.

Cela a également ramené les prix à un niveau beaucoup plus comparable aux précédents cycles de marché haussier.

Le récent crash a mis ce cycle à égalité avec le dernier | Source : BLX sur TradingView.com

La courbe parabolique de la crypto se comportera-t-elle à nouveau de la même manière ?

Le graphique ci-dessus prend une copie conforme exacte du marché haussier de 2016 et 2017, et la juxtapose au cycle de marché actuel. Une courbe parabolique similaire est tracée pour montrer la trajectoire possible.

De 2015 à 2018, le prix du Bitcoin s’est heurté à la courbe de support tout le long. Il y avait très peu de divergence par rapport à la ligne de tendance arrondie à la hausse.

Il est indéniable que ce récent cycle de marché est très différent du précédent, mais le récent effondrement de 55% a rendu les choses beaucoup plus similaires.

Tout comme au début de 2019, le prix du Bitcoin s’est éloigné de la courbe, puis a été surcorrigé jusqu’à elle, la principale crypto-monnaie par capitalisation boursière aurait pu faire la même chose d’avril à la récente baisse vers le début de ce mois.

Il y a encore de la place entre aujourd’hui et la prochaine bosse dans la courbe parabolique. Cela pourrait suggérer qu’il y a plus d’avance sur le côté, mais la poursuite de la baisse est probablement limitée grâce à ce qui a déjà été une correction suffisamment importante.

