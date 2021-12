Comment la Coupe du monde 2002 aurait pu se dérouler différemment

La Coupe du Monde de la FIFA 2002 est particulière, étant donné qu’elle était la première du genre. C’était la première Coupe du monde à se dérouler en Asie et la première organisée par deux pays, la Corée du Sud et le Japon.

Cette Coupe du monde a également vu un format différent utilisé pour déterminer les huitièmes de finale. Habituellement, le vainqueur du groupe A affronterait le deuxième du groupe B, et un format similaire suivrait tout au long. Cependant, lors de ce tournoi, c’était différent. Cela signifie que les paires de la phase à élimination directe auraient été différentes si le format standard avait été utilisé, ce qui aurait pu affecter le résultat du tournoi. C’est ce que nous sommes ici pour découvrir.

Comment les différentes paires d’étapes à élimination directe ont affecté la Coupe du Monde de la FIFA 2002

Prédire les « nouveaux » appareils

Les huitièmes de finale ressemblaient à ceci dans notre chronologie, le Brésil battant finalement l’Allemagne en finale. Si le format d’appariement standard avait été utilisé, cela aurait ressemblé à ceci.

Examinons comment cette différence a pu potentiellement affecter le résultat du tournoi. Ces « nouvelles » rencontres seront prédites sur une base de probabilité. Cela signifie que si une équipe est considérée comme plus susceptible d’en battre une autre, ne serait-ce que par une marge de 0,1%, elle sera gagnante. Cette probabilité sera déterminée par une combinaison de la performance d’une équipe en phase de groupes et de la qualité générale de l’équipe.

L’Angleterre bat l’Allemagne, deux quarts de finalistes scandinaves

En utilisant cette logique, le Danemark, le Brésil, le Mexique, l’Espagne, la Turquie et l’Italie se qualifieraient probablement pour les quarts de finale. La Turquie a battu la Corée du Sud en 2002, elle est donc vainqueur par défaut. L’Italie était en dessous de la moyenne lors de la phase de groupes, mais elle a historiquement tendance à se ressaisir pour la phase à élimination directe et est qualifiée de vainqueur contre le Japon pour ces motifs. Malgré la malédiction du cinquième match du Mexique, leur performance en phase de groupes était si solide qu’ils doivent être considérés comme des favoris marginaux contre la Belgique.

Les deux matches restants sont des tirages au sort : l’Allemagne contre l’Angleterre et la Suède contre la République d’Irlande.

L’Allemagne a obtenu deux points de plus que l’Angleterre, mais cela peut être attribué au groupe de Die Mannschaft étant plus facile. Nous devons chercher ailleurs pour distinguer les deux – comme leur bataille la plus récente, que les Trois Lions ont remporté 5-1 à Munich moins d’un an auparavant. Une victoire allemande est bien sûr possible, mais l’Angleterre doit toujours être considérée comme un favori marginal. La Suède a remporté le « groupe de la mort » et devrait donc être considérée comme un léger favori face à la République d’Irlande.

Le Brésil toujours champion, la première finale de Coupe du monde de l’Espagne

Cela mettrait en place les liens suivants en quarts de finale :

Danemark-Brésil Angleterre-Mexique Espagne-Turquie Suède-Italie

Le Brésil, l’Angleterre, l’Espagne et l’Italie se qualifieraient très probablement pour les demi-finales, en utilisant la logique de probabilité mentionnée précédemment. La Roja n’aura pas à attendre 2010 pour que sa malédiction des quarts de finale se termine. Il convient également de souligner qu’il s’agissait d’une équipe mexicaine forte qui aurait été un défi pour l’Angleterre.

Ces résultats en quart de finale placeraient le Brésil contre l’Angleterre et l’Espagne contre l’Italie dans les quatre derniers. Le Brésil est automatiquement qualifié de vainqueur contre l’Angleterre parce que la Seleção a vraiment battu les Trois Lions en 2002. La performance supérieure de l’Espagne en phase de groupes en fait de légers favoris contre l’Italie.

L’hypothétique play-off pour la troisième place entre l’Angleterre et l’Italie est une impasse. Cependant, l’Italie a battu l’Angleterre à l’extérieur lors d’un match amical trois mois avant le tournoi, qui sert ici de bris d’égalité. Le mauvais bilan de l’Angleterre aux tirs au but n’aide pas non plus leur cas, pas plus que leur bilan historiquement médiocre en tournoi majeur contre les Italiens.

Le Brésil a remporté tous ses matchs lors de la Coupe du monde 2002 et il est peu probable qu’une équipe dans le monde ait pu le battre, y compris une solide équipe espagnole. La Seleção était tout simplement la meilleure équipe du monde et aurait probablement régné en maître contre La Roja lors de cette finale spéculative.

Classement final :

Champions : Brésil Finalistes : Espagne Troisième place : Italie Quatrième place : Angleterre

Photo principale

Intégrer à partir de .