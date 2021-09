Comment la Couronne a recréé la mode emblématique de la princesse Diana

Toute valse, fox-trot ou boogying général ayant été privé jusque-là, les caméras de presse ont d’abord capturé le prince et la princesse de Galles dansant ensemble lors d’un bal de charité à Sydney en 1983, un voyage pratiquement recréé pour The Crown.

“Je dirais qu’en fait, la chose la plus difficile a été de trouver le bon type de tissus, en particulier pour Diana, lors de sa tournée australienne et de Charles”, a déclaré Sidonie Roberts. “La raison étant que les robes que Diana portait ici étaient si spécifiques aux années 80 en termes de poids particulier des tissus, qui étaient principalement de la soie [including this ice-blue Bruce Oldfield confection], et donc comment ils se drapent sur le corps. En plus du poids, ils étaient également très distinctifs des années 80 en termes de couleur et de nuance. “

Elle a poursuivi: “Comme pour tout ce qui concerne la mode, les tendances en matière de tissus évoluent également, ce qui signifie que la spécificité de ces tissus particuliers était plus difficile à trouver dans les magasins de tissus contemporains. Cependant, grâce à une combinaison d’approvisionnement en tissu vintage, de teinture des tissus existants et de fabrication, en plus de continuer à le chercher, nous avons créé une collection qui s’intègre parfaitement au reste de la garde-robe de la saison quatre de Diana. “

La costumière du spectacle, Amy Robert, a déclaré au Guardian à propos de la robe bleue : “C’était un choix délibéré de la mettre dans ça. Il y a beaucoup d’irritation pendant cette tournée, mais cette robe était le moment où vous avez senti qu’ils s’aimaient peut-être. Il y a une sorte de romance et de jeunesse. La robe est un peu folle, pure des années 80, chatoyante, légèrement trash, mais elle bouge si bien à la danse, quand tout est à bout de souffle et excitant. “