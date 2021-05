Comment la course à la Coupe Stanley 1997 des Red Wings de Detroit a vraiment commencé il y a 25 ans aujourd’hui .

Il y a vingt-cinq ans presque jour pour jour – alors que le calendrier était sur le point de basculer en juin 1996 – les Red Wings de Detroit ont subi leur élimination la plus écrasante en séries éliminatoires après leur meilleure saison régulière. Le nouveau livre de Free Press — « Stanleytown : 25 ans plus tard » — commence à ce plus bas des plus bas et raconte les coulisses du retour de la Coupe Stanley à Detroit une saison plus tard, après 42 années angoissantes. Un extrait du livre :

Une autre saison était terminée. Encore un rêve mort et enterré, cette fois par une avalanche. Les Red Wings de 1995-96, sans doute la meilleure équipe de l’histoire de la saison régulière, ont prouvé une fois de plus qu’ils étaient exactement cela : une excellente équipe de saison régulière.

Pas une bonne équipe en playoffs. Pas un champion.

Il s’est terminé le 29 mai 1996 au McNichols Arena de Denver avec une défaite de 4-1 contre le Colorado lors du sixième match de la finale de la Conférence Ouest. Cela s’est terminé par une explosion de trois buts de l’Avalanche en deuxième période qui a envoyé les Wings à l’été, a envoyé le défenseur Mike Ramsey à la retraite sans coupe Stanley et a bouleversé les partisans.

L’attaquant des Red Wings Kris Draper, au centre, est aidé hors de la patinoire par l’entraîneur John Wharton, à gauche, et son coéquipier Keith Primeau après que Draper a été frappé dans la bande par derrière par l’attaquant de l’Avalanche Claude Lemieux lors du sixième match de la finale de l’Association de l’Ouest le 29 mai 1996 , à Denver.

« Les attentes de notre équipe, et nos propres attentes, étaient de revenir en finale de la Coupe Stanley et de gagner, et nous ne l’avons pas fait », a déclaré le capitaine Steve Yzerman. «Nous n’avons pas répondu aux attentes. Nous n’avons pas joué aussi bien que les Red Wings de Detroit devraient jouer, aussi bien que nous nous attendions à le faire.

Les attentes étaient encore plus grandes cette fois – mettre fin à une sécheresse de 41 ans pour la Coupe Stanley – en raison de la saison régulière des Wings, quand ils ont remporté 62 matchs, battant le record de la LNH de 60 établi par les Canadiens de Montréal de 1976-77 de Scotty Bowman (qui a remporté la Coupe).

Les Wings se sont enfuis du terrain avec leur deuxième trophée des présidents consécutifs en tant que champions de saison régulière de la LNH, avec une fiche de 62-13-17 pour 131 points, 27 de mieux que le finaliste Avalanche, qui a remporté la division Pacifique. Pour les fans de Detroit – qui ont chanté « I Want Stanley » et lancé des dizaines de poulpes – un autre échec en séries éliminatoires était tout simplement impensable.

« De toute évidence, il y a une grande différence entre le hockey en séries éliminatoires et le hockey en saison régulière », a déclaré Yzerman. « Nous l’avons dit, et nous le pensions quand nous l’avons dit, gagner 62 matchs en saison régulière ne veut rien dire. Ce n’est pas un indicateur de ce qui va se passer en séries éliminatoires. À l’heure des séries éliminatoires, nous n’avons pas répondu.

Interrogé sur la raison pour laquelle les Wings ont faibli, Bowman a déclaré: «Ils avaient un joueur comme Joe Sakic. On s’est beaucoup fait défoncer et on n’était pas à 100 %. Mais nous avons perdu contre une bonne équipe. Ils ont été au coude à coude avec nous pendant deux ans.

Les Wings ont également été blessés par le long chemin qu’ils ont parcouru pour atteindre les finales de conférence, y compris une série de sept matchs avec St. Louis en demi-finale. Il ne leur restait plus assez d’essence pour les Avs plus gros et plus physiques, qui ont reçu de gros efforts des stars Sakic, Peter Forsberg et Patrick Roy.

“Nous … avons été étirés par St. Louis dans la série précédente”, a déclaré Bowman, “et nous n’avons jamais eu le temps de reprendre notre souffle.”

Cette fois, l’insulte d’une autre élimination en séries éliminatoires a été rendue encore plus amère par une blessure en première période du match décisif.

Claude Lemieux du Colorado a frappé le centre Kris Draper par derrière et l’a projeté contre la bande. Draper a subi une fracture de la mâchoire, de la pommette et du nez, une commotion cérébrale et plusieurs dents déplacées; il avait besoin de 30 points de suture dans la bouche et a également été coupé autour du nez et de l’œil droit.

Lemieux a écopé d’une pénalité de cinq minutes et a été expulsé, mais il est revenu pour les poignées de main d’après-match.

“Je ne peux pas croire que j’ai serré sa main qui bipe”, a déclaré l’ailier droit Dino Ciccarelli. « Je n’avais pas vu le visage de Kris. C’est BS. Kris était l’un de nos meilleurs joueurs et Lemieux l’a pris au dépourvu. Le pauvre gamin était juste à côté de la porte, il lui tournait le dos, il n’avait aucune chance. Il était à sa merci. Lemieux aurait pu se casser le cou. Hé, ils nous ont battus, ils avaient la meilleure équipe – mais c’est juste BS.

“Je l’aurais probablement transpercé au visage.”

Le gardien Chris Osgood, le meilleur ami et colocataire de Draper, a promis que les Wings égaliseraient le score.

« Lorsqu’il reviendra contre les Red Wings l’an prochain, nous l’attendrons », a déclaré Osgood. “Ce n’est pas une menace.”

Même si le visage et le cœur de Draper étaient brisés, il est sorti de McNichols Arena avec un sourire et une promesse.

“Ce n’est pas une bonne façon de sortir”, a-t-il dit en essuyant le sang de sa bouche avec une serviette blanche. « Je le reverrai. Je reviendrai, sans aucun doute.

Lorsque Ramsey, héros du Miracle on Ice aux Jeux olympiques de Lake Placid de 1980 et vétéran de 1 068 matchs dans la LNH, a quitté la patinoire pour ce qu’il croyait être la dernière fois de sa carrière, il avait les larmes aux yeux.

«C’est notre passion», a déclaré l’ailier droit Darren McCarty. « On s’est arraché le cœur. »

L’Avalanche, à sa première saison après avoir déménagé de Québec, a balayé les Panthers de la Floride pour la première coupe Stanley de la franchise. Lemieux était sur la glace pour le hisser, ne recevant qu’une suspension de deux matchs pour Draper, qui a tiré à bas prix.

