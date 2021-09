Comment la course est-elle la meilleure de l’histoire ?

13/09/2021 à 14:51 CEST

pari

La victoire de Daniil Medvedev en finale de l’US Open, que nous anticipions déjà chez Betfair avec nos pronostics, ouvre un nouveau scénario dans le tennis mondial, avec un 2021 qui se terminera avec Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal à égalité à vingt Grands Chelems.

Tout indiquait que le Serbe allait quitter New York avec 21 et le Grand Chelem terminé, mais la vérité est que la pression à laquelle il a été soumis depuis qu’il a gagné à Wimbledon et la possibilité du quatuor a été avec lui. Il faudra au moins attendre l’Open d’Australie en janvier pour remédier à cette égalité, qui menace de laisser le débat ouvert.

Et il semblait qu’avec un vingt et unième majeur personne ne pouvait contester son statut de meilleur de tous les temps. Djokovic détient déjà le record depuis des semaines en tant que numéro un, il est le seul joueur de l’histoire à remporter tous les 1000 Masters, le seul de l’ère Open à remporter tous les tournois du Grand Chelem au moins deux fois, il détient le record des titres en Australie et le face à face a gagné contre Federer et Nadal. Pour ne rien arranger, il est le plus jeune du trident, toutes ces marques peuvent donc continuer à se développer.

En faveur des Suisses joue le fait d’être le plus esthétique de tous, celui avec le plus de titres au total, a remporté l’or olympique en double à Pékin, plus un d’argent à Londres, huit titres à Wimbledon et six Masters Cups. Nadal prétend être le meilleur de toute l’histoire sur terre battue, ses deux médailles d’or olympiques, les cinq Coupes Davis, étant celle avec le plus de 1 000 Masters remportés (à égalité avec Djokovic). Sa taupe est la Masters Cup, qu’il n’a jamais pu remporter.

Le problème de Bâle est physique. Et c’est que Federer est absent depuis les quarts de finale de Wimbledon, où il a dit au revoir avec un beignet. Il a opéré pour la troisième fois son genou et son retour sur le circuit, et surtout le niveau auquel il sera, est inconnu. Nadal n’est pas beaucoup mieux. Il a pu jouer à Washington, mais a rechuté de sa blessure au pied et a démissionné pour le reste de la saison pour le moment.

Tandis que Les chances de Federer de remporter un autre Big se limitent principalement à Wimbledon, le passage de Nadal à Roland Garros ou à l’US Open, tout au plus ; tandis que Djokovic, comme il l’a montré avec son 27-1 en 2021, est candidat sur toutes les surfaces.

2022 vise à être l’année de la fin de ce débat et toutes les prévisions indiquent que personne ne pourra empêcher Djokovic d’ajouter plus de 21 Grand Chelem. Sera-ce suffisant pour le considérer comme le meilleur de tous ?