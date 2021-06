Comment la création de contenu stratégique peut aider à réduire les frais généraux de marketing

Les influenceurs vous aideront non seulement à vendre vos produits, mais aussi à renforcer la marque, la notoriété et la croissance de vos profils de marque.

Par Vaibhav Sisinty

Attirer l’attention sur les réseaux sociaux est une énorme affaire. Il y a tellement de marques qui se battent pour vos yeux. C’est la raison exacte pour laquelle les coûts d’obtention de globes oculaires augmentent chaque jour. La diffusion d’annonces n’est pas pratique à long terme, car les coûts ne font qu’augmenter. Vous devez créer un système à l’aide duquel vous pouvez obtenir plus de globes oculaires de manière organique sans dépenser d’argent quotidiennement.

La voie à suivre est la création de contenu stratégique et le marketing de contenu. Vous devez comprendre qu’à terme, chaque entreprise sera une entreprise de contenu. Les marques doivent élaborer une stratégie de contenu qui aide leur public, le divertit et le tient informé de ce qui se passe dans le monde.

Les plus grandes entreprises SaaS au monde investissent des tonnes d’argent dans le contenu. Ils savent comment tirer parti de la puissance du contenu, attirer des millions de regards et devancer leurs concurrents. L’un d’eux est Hubspot. Ils viennent pour tout ce que vous recherchez sur Google autour du marketing numérique et maintenant ils obtiennent des millions de visites sur leur site Web sur une base mensuelle. Imaginez combien il en coûtera pour attirer des millions de personnes par mois en utilisant régulièrement les performances. C’est le pouvoir du contenu. C’est un coût ponctuel, mais si vous investissez dans du contenu permanent, cela fonctionnera à long terme !

Si vous n’êtes pas à l’aise avec la création de contenu de blog, concentrez-vous sur la création de votre bibliothèque de contenu sur YouTube. Le contenu vidéo est l’avenir et il vaut mieux que vous vous y mettiez le plus tôt possible. Après tout, c’est le deuxième plus gros moteur de recherche au monde et les gens vont sur youtube pour résoudre leurs problèmes. Découvrez ce que les gens recherchent à l’aide d’outils comme Ahrefs ou Semrush et commencez à créer des vidéos détaillées. Résolvez les problèmes des gens et voyez-les rester avec vous. Des marques comme Groww et Upstox ont déjà commencé à le faire. Ils diffusent tout le contenu du monde sur l’investissement et les marchés boursiers pour éduquer l’homme du commun et les intégrer à leurs plateformes.

Tirez parti des micro-influenceurs. La plupart des marques pensent que le marketing d’influence coûte beaucoup d’argent, mais ce n’est pas le cas. Pour commencer, vous n’avez pas besoin d’avoir les plus grands influenceurs de l’espace. Vous devez trouver des micro-influenceurs qui s’efforcent de créer un contenu incroyable et qui essaient activement de créer une communauté. Les influenceurs vous aideront non seulement à vendre vos produits, mais aussi à renforcer votre marque, votre notoriété et la croissance de vos profils de marque. Comme ils sont nouveaux dans l’espace des médias sociaux, les influenceurs aimeraient également impliquer les marques et se lancer dans des accords de marque. Tirez parti de cela.

Utilisez la puissance des plateformes de médias sociaux qui ont la portée organique la plus élevée en devenant les premiers à adopter la plateforme. C’est tellement important. Tirez parti de LinkedIn, créez une marque personnelle, générez des prospects pour votre entreprise. La plate-forme offre la portée organique la plus élevée car elle cherche à attirer plus de personnes sur la plate-forme. Tirez parti de Pinterest et Twitter. Vous devez saisir les tendances avant vos concurrents pour obtenir cet avantage, car c’est ainsi que vous prenez le dessus. Utilisez les dernières fonctionnalités proposées par les différentes plateformes de médias sociaux. Tant de personnes / marques sont devenues massives après avoir utilisé la puissance des bobines sur Instagram lors de son lancement l’année dernière. Pourquoi? Parce que la plate-forme pousse les personnes qui restent actives et utilise toutes les fonctionnalités qu’elles proposent. Prenez les Twitter Spaces par exemple. Ils ont été lancés il y a quelques mois. C’est votre chance de devenir l’un des premiers à adopter les nouvelles fonctionnalités de la plate-forme et de créer une audience sur Twitter.

Tirez parti de l’OPN. Qu’est-ce qu’OPN ? C’est le réseau des Autres ! Utilisez votre réseau. Recherchez les marques/personnes avec lesquelles vous pouvez collaborer et qui ont un public très similaire au vôtre. Je crois fermement à la collaboration avec les marques et les personnes pour créer un public. Recherchez des personnes avec qui vous pouvez collaborer. Faites-les participer à un podcast ou rejoignez leur podcast pour un épisode. Écrivez un article d’invité pour eux. Faites un live Instagram avec eux ou un webinaire gratuit pour leur public. Apportez-leur de la valeur d’une manière qu’ils ne peuvent pas refuser. C’est ainsi que fonctionnent les collaborations ! Un gagnant-gagnant pour les deux parties.

En conclusion, la création de contenu stratégique se résume à ces facteurs et il est important d’utiliser un mélange de tous ces éléments dans votre stratégie et de le faire de manière cohérente pour obtenir les résultats que vous souhaitez réellement de manière organique via les médias sociaux.

L’auteur est un hacker de croissance et a travaillé avec plus de 60 startups dans le monde

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.