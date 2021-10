Ce mois-ci, Bob a utilisé ses talents de photographe pour capturer des survivants d’une crise cardiaque pour un programme intitulé Portraits de la seconde chance. Les images aident à remettre en question les perceptions traditionnelles des survivants d’une crise cardiaque tout en prouvant le pouvoir des secondes chances.

« J’ai appris à écouter beaucoup plus et j’ai abandonné le contrôle, ce qui est très difficile pour moi. J’aime contrôler », a expliqué Bob. « J’étais dans une situation où j’étais hors de contrôle. J’ai décidé de me pencher là-dessus et d’apprendre et de décider que vous ne pouvez pas être la personne que vous avez été toute votre vie. Vous devez savoir comment pivoter, et c’était un gros truc de pouvoir pivoter et partir, tu sais quoi ? Je ne peux plus faire l’activité physique que je faisais dans la vingtaine, la trentaine ou même la quarantaine. »

« Ne vous comparez pas à l’endroit où vous étiez quand vous étiez plus jeune. Il s’agit de pivoter », a-t-il poursuivi. « Il s’agit de redéfinir qui vous êtes, et pour moi, la vie est une évolution. La vie consiste à essayer de nouvelles choses. J’ai dû changer tellement ma façon de vivre. J’ai dû changer ma façon de manger, la façon dont je fais de l’exercice. Au début, je pensais que ça allait être vraiment difficile et c’était vraiment difficile, mais j’ai redéfini qui j’étais dans cette version plus récente et plus améliorée de Bob Harper. «