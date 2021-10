Comment la crise sanitaire de Tom Parker a ramené les personnes recherchées ensemble

« Je pense qu’en revenant, nous savons parfaitement ce que nous aimons et ce que nous aimons faire de manière créative et avons une vision, personnellement et en tant que groupe, de ce que nous voulons accomplir », a observé Kaneswaran, le seul né à Dublin du groupe. membre, qui a sorti son premier single solo « Breathe In » en 2019. « Et je pense que cela s’est solidifié au fil des ans jusqu’à ce que nous arrivions ici. »

« Nous savions tous ce que nous voulions », a déclaré le joueur de 32 ans, « nous savons tous ce que nous ressentons, et toute la période à l’extérieur, je pense, nous a tous humiliés d’une certaine manière. »

Maintenant, un album des plus grands succès est en préparation, tout comme une tournée.

Cependant, mis à part leur livre de chansons impressionnant, McGuiness a déclaré: « Je pense que la chose la plus importante à savoir sur la tournée est que j’ai essayé de suggérer que nous devenions végétariens et Max n’était pas content de cela. Siva et Nathan sont prêts à le faire. Peut-être même vegan ! On essaie d’être The Wanted Conscientious 2021 mais Max est toujours là avec son bœuf et son lait entier. »

Ils ont tous ri. « Au moins, je ne mets pas de lait d’avoine dans mes céréales », a chargé George, en lançant involontairement un sujet brûlant, avec Sykes en défense (« Hé, c’est sympa ») et Parker insistant « ça mérite d’être à la poubelle pour toujours. «

George a suggéré que les gens faisaient seulement semblant de l’aimer et préféraient le lait ordinaire, ce à quoi Sykes a répondu: « Je ne le ferais pas, je suis très intolérant. »

Parker a plaisanté: « Pourquoi cela ne me surprend-il pas? » Sykes a expliqué que, « Naturellement, la plupart des humains sont intolérants aux produits laitiers », incitant McGuiness à craquer, « Je veux dire, naturellement, la plupart des humains sont intolérants à l’alcool et cela n’arrête aucun d’entre nous. » Plus de rire s’ensuivit.