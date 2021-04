Comment la croissance de Stellar au premier trimestre 2021 pourrait stimuler l’adoption

Compartir

La Stellar Development Foundation (SDF) a publié son rapport du premier trimestre. Dans un billet officiel, le SDF a réitéré l’importance de son principal pilier stratégique autour de la blockchain Stellar: convivialité, confiance, adoption et cas d’utilisation durable.

Ces derniers mois, l’écosystème Stellar a commencé à se développer sur cette vision selon le SDF. Les données fournies par le rapport indiquent que la plateforme a connu une augmentation d’année en année de ses comptes totaux qui s’établit à 11%.

Le nombre total de transactions traitées sur le réseau a augmenté de 100%. De même, les paiements ont augmenté de 160% avec une augmentation de 84% des «actifs pertinents» avec 29 fois le volume des transactions sur le réseau effectuées avec eux, selon le rapport.

Par conséquent, Stellar Network a vu une augmentation du nombre de «vrais instruments financiers» utilisant sa plate-forme comme solution. Ces actifs sont liés à la monnaie fiduciaire ou aux actions du marché traditionnel.

Stellar permet la course haussière sur le marché de la crypto-monnaie

En outre, la Stellar Development Foundation a réussi à investir un total de 6,5 millions de dollars dans des entreprises telles que Wyre, Cowrie Integrated System et DSTOQ par le biais du Fonds d’entreprise. Chaque nouvelle coopération rapproche Stellar de la consolidation de son pilier et constitue une nouvelle étape vers l’adoption généralisée.

L’équipe marketing du SDF a développé une nouvelle étude de cas avec DSTOQ, le dernier bénéficiaire de financement d’entreprise de Stellar. Cette étude de cas met en évidence les derniers résultats commerciaux de DSTOQ et présente plusieurs clients qui expliquent comment DSTOQ leur permet d’atteindre la liberté financière.

Le partenariat entre SDF et Circle pour lancer le stablecoin USD Coin (USDC) sur Stellar a marqué une étape majeure pour cette blockchain. En tant que consortium CENTER, l’organisation créée par Circle et Coinbase pour soutenir l’USDC, cherche à devenir plus indépendante d’Ethereum, Stellar a joué un rôle clé.

(…) Associez le stablecoin en USD à la croissance la plus rapide au monde avec le réseau mobile le plus rapide au monde. Les entreprises et les utilisateurs individuels peuvent désormais profiter de l’USDC tout en profitant des fonctionnalités de faible coût, de vitesse et de sécurité de Stellar.

Comme le montrent des données récentes de Glassnode, les pièces stables et leur augmentation de la capitalisation boursière sont apparemment corrélées aux performances des crypto-monnaies. Plus la demande pour ces actifs est élevée, plus les institutions et les investisseurs de détail en ont besoin pour entrer sur le marché, comme indiqué ci-dessous.

Source: Glassnode

XLM se négocie à 0,60 $ avec une correction de 8,6% sur le graphique journalier. Sur le graphique hebdomadaire et sur le graphique mensuel, XLM se comporte bien avec des gains de 12,2% et 53% respectivement.

XLM avec des pertes modérées sur le graphique 24 heures. Source: XLMUSDT Tradingview