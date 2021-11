Comment la crypto devient de l’argent

En grimpant de 4,4% à de nouveaux records mercredi après la publication d’un rapport qui montrait que l’inflation américaine avait atteint son plus haut niveau en 31 ans, puis perdait tout cela dans la journée, le bitcoin a joué directement dans les mains des économistes traditionnels qui caca son potentiel en tant que monnaie.

Ces mouvements volatils, diront-ils, empêchent les crypto-monnaies de servir ce que l’économie traditionnelle décrit comme les trois fonctions de l’argent : i) un moyen d’échange, ii) une réserve de valeur et iii) une unité de compte. Une monnaie ne peut pas jouer ces rôles, selon l’argument, si sa valeur évolue autant sans aucune prévisibilité.

Cela semble presque irréfutable, non? Mais que se passe-t-il si le cadre des trois fonctions est basé sur une définition erronée ou trop étroite de l’argent ?

Vous lisez Money Reimagined, un aperçu hebdomadaire des événements et tendances technologiques, économiques et sociaux qui redéfinissent notre relation avec l’argent et transforment le système financier mondial. Abonnez-vous pour recevoir la newsletter complète ici.

Dans « Money : The Unauthorized Biography », Felix Martin soutient qu’à travers l’histoire, les gens ont eu tendance à penser à tort à l’argent comme à une « chose » (comme un billet de banque ou un morceau d’un métal précieux comme l’or) et non pour ce qu’il est. est : un système de gouvernance inventé par la société pour suivre les transferts de propriété et régler la dette d’une manière généralement fiable. En considérant l’argent comme quelque chose à posséder et à accumuler, nous avons fétichisé les devises plutôt que de les traiter comme un moyen d’atteindre une fin.

Dans la construction de Martin, la monnaie universellement acceptée d’un pays ou d’une économie est la chose. Ce n’est pas l’argent. La monnaie n’est qu’un outil qui facilite la tâche extrêmement difficile d’enregistrement, de comptage et d’évaluation des transactions au sein d’une communauté d’étrangers par ailleurs méfiants.

De cette façon, l’argent liquide peut être considéré comme un dispositif décentralisé de tenue de registres peer-to-peer – comme si, en vous donnant 10 $, mon compte anonyme dans l’économie du dollar était débité de ce montant et le vôtre était crédité. Si vous déposez ces fonds dans une banque, vous transférez le compte dans un système comptable différent, mais il remplit finalement la même fonction.

Au fil des siècles, ce modèle monétaire basé sur la monnaie nationale est devenu dominant, car les États souverains l’ont façonné en un système d’organisation et de contrôle social. Qu’il s’agisse d’une monnaie fiduciaire ou d’une monnaie adossée à l’or, l’État a établi les règles et a fourni la base de la confiance – avec des degrés de succès variables – par laquelle les gens utiliseraient ces dispositifs de tenue de dossiers. Mais ce n’est pas la seule façon de penser à la façon dont l’argent pourrait être organisé.

Aujourd’hui, une nouvelle génération de systèmes de transfert de valeur ouverts, résistants à la censure et indépendants de la géographie est apparue. Les crypto-monnaies et leurs protocoles de blockchain sous-jacents peuvent fournir des règles et un cadre de confiance aux utilisateurs sans avoir besoin de tirer leur autorité des gouvernements, même si leurs utilisateurs restent liés par les lois de leur pays d’origine.

De nombreux partisans de la crypto-monnaie, animés du même instinct de « concentration sur la chose », ont tendance à penser que le bitcoin remplace le dollar ou au moins fournit une alternative parallèle. Mais il est possible de voir une voie où les blockchains et les actifs numériques (un bien meilleur descripteur des jetons à ces fins que les « crypto-monnaies ») suppriment complètement le besoin de monnaies communes universelles.

Nous avons un long chemin à parcourir, mais si les protocoles d’interopérabilité et le traitement des transactions peuvent être mis à l’échelle de manière correctement décentralisée, de sorte que les acheteurs et les vendeurs d’actifs numériques puissent effectuer des échanges atomiques inter-chaînes en masse sans avoir à faire confiance à des intermédiaires, ce qui s’apparente à un système global d’échange de valeurs numériques fractionnées est envisageable.

Besoin d’une voiture ? Vous pouvez l’acheter, non pas avec des dollars, mais avec une partie d’un autre bien tel que votre petite participation dans ce jeton Beeple non fongible. Ironiquement, cette vision ressemble à une nouvelle version numérique d’un système d’échange de valeurs par ailleurs archaïque : le troc. De cette façon, utiliser le pouvoir de fractionner la propriété numérique à n’importe quelle taille imaginable résout au moins une partie du problème de « coïncidence des désirs » qui a rendu ce système inefficace pour les civilisations.

Maintenant, j’entends déjà les économistes traditionnels se moquer. En quoi allez-vous nommer ces échanges ? Nous avons besoin d’une monnaie commune pour surmonter la tâche impossible de trouver une juste valeur en temps réel pour chaque actif dans un nombre gargantuesque de catégories.

Et, bien sûr, pour éviter d’utiliser, disons, une monnaie unique comme prix de référence, nous aurions besoin de construire quelque chose d’une complexité insondable. Nous aurions besoin d’une plate-forme de tarification ouverte et accessible à tous, qui recueille les données d’un réseau mondial d’oracles de prix liés à des quadrillions d’appareils fiables et vérifiables déployés aux quatre coins du monde. Basé sur un système de classification pour une grande variété d’actifs, il mettrait constamment à disposition un nombre presque infini de valeurs de référence croisées en constante évolution dans chaque actif par rapport à tous les autres actifs. C’est un peu impossible, ou du moins jusqu’à ce que nous soyons au bord de la singularité.

Mais nous n’avons pas besoin d’atteindre un tel état global pour commencer à briser la domination des monnaies nationales. Le dollar pourrait rester le prix de référence mondial, par exemple, mais il ne serait pas nécessaire que les gens l’obtiennent dans une transaction. En effet, on pourrait dépouiller les monnaies dominantes de leurs fonctions de moyen d’échange et de réserve de valeur tout en conservant leur rôle d’unité de compte.

Déjà, les banques centrales de Singapour et des Émirats arabes unis explorent des solutions d’interopérabilité pour leur monnaie numérique de banque centrale qui feraient exactement cela. Les implications pour le statut d’investissement du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale sont profondes.

Et si nous réduisons notre imagination à un scénario bien plus petit que le système de troc numérique universel discuté ci-dessus, les perspectives de zones fragmentées d’échange en nature qui contournent les monnaies existantes ou les utilisent comme prix de référence sont bien plus grandes.

Pensez à la façon dont l’éther, considéré par beaucoup non pas comme une monnaie mais comme une marchandise crypto qui alimente le réseau Ethereum, est déjà largement utilisé comme moyen d’échange pour acheter et vendre des NFT. Et, bien sûr, malgré tout le mépris « le bitcoin ne peut pas être une monnaie », il a longtemps fonctionné, avec l’éther, comme un véhicule de collecte de fonds pour les ventes de jetons.

Dans ces situations, le dollar se cache toujours en arrière-plan en tant que prix de référence explicite ou implicite.

De plus, plus cela avance, plus les gens commencent à « penser » en bitcoin, en éther ou en un autre actif numérique. De nombreux bitcoins aiment rappeler à tout le monde que, quel que soit son prix par rapport au dollar, un bitcoin continue de valoir un bitcoin. Beaucoup pensent que le bitcoin, avec son mécanisme d’approvisionnement persistant et résistant à la censure, pourrait évoluer pour devenir la couche de base de la garantie du système financier mondial, jouant un rôle semblable aux bons du Trésor.

Que, dans ce monde à venir, le dollar disparaisse complètement du tableau ou reste un prix de référence, l’expansion d’un système crypto implique qu’il pourrait éventuellement être une unité de compte universelle. Avec une prétention aux deux autres fonctions supposées de la monnaie – un moyen d’échange et une réserve de valeur – le dollar cessera-t-il d’être de la monnaie ?

La réponse est que le dollar – la « chose » – n’a jamais été de l’argent. C’était un élément monétaire, une pièce – quoique dominante – du système de la société pour suivre les transferts de propriété et régler les dettes. À l’avenir, le rôle du dollar dans ce système pourrait être diminué, tandis que le rôle du bitcoin, de l’éther, des NFT et d’autres actifs numériques pourrait augmenter. Aucun d’entre eux ne sera de l’argent comme nous le pensions.