Comment la crypto-monnaie change le jeu en ligne en Europe

La numérisation rend tout plus accessible, et c’est l’un des moteurs de marchés plus compétitifs. Si vous y réfléchissez, les casinos étaient un type de divertissement réservé à l’élite aisée, alors que maintenant presque tout le monde y a accès en ligne.

La blockchain et les crypto-monnaies tentent désormais de rendre les paiements numériques plus accessibles. Il crée également une toute nouvelle génération de tendances numériques comme les NFT qui permettent aux utilisateurs d’être propriétaires du contenu numérique original. De toute évidence, les crypto-monnaies et la technologie blockchain peuvent être utilisées de diverses manières, et nous parlerons ici de la façon dont elles changent le jeu en Europe.

Sécurité et conformité

L’un des principaux arguments de vente de la blockchain est sa validation multi-grand livre ou ses contrats intelligents. Cela permet d’enregistrer avec précision les transactions et élimine la possibilité de falsifier les documents. C’est un excellent outil pour garantir la sécurité des transactions numériques et de toutes les personnes impliquées, ce qui peut aider les casinos à se conformer aux normes réglementaires. Cela vous permet également de faire preuve de diligence raisonnable envers une personne en fonction de son historique de paiement plutôt que de son identité en tant que personne.

C’est pourquoi les casinos qui vous permettent de payer en crypto sont si populaires. Dans des régions comme les Pays-Bas et la Belgique, la réglementation des casinos en ligne et des paiements est assez stricte. Cela signifie qu’il peut être difficile pour de nombreuses entreprises de se conformer aux réglementations et de fournir un service qui répond aux attentes des utilisateurs. Étant donné que ces réseaux se concentrent uniquement sur les transactions et la technologie blockchain pour traiter les paiements, vous n’avez pas besoin de partager votre identité. Cela rend le casino en ligne sans plateformes de compte possible. Autrement dit, vous pouvez jouer à vos jeux et retirer vos gains uniquement sur une URL ou un pseudonyme.

Transferts automatisés avec des frais réduits

Un autre avantage de s’appuyer sur la blockchain en tant que réseau de paiement est l’automatisation. Il s’agit d’un système décentralisé qui s’appuie sur de nombreuses plates-formes minières pour traiter les paiements. Il consomme beaucoup d’énergie, mais il est entièrement automatisé et autogéré, ce qui signifie qu’aucune personne n’a besoin de vérifier ou de vérifier la demande. En d’autres termes, les frais de dépôt et de retrait sont inférieurs.

Cela peut être une bonne chose, en particulier pour les plateformes de jeu, qui souhaitent maintenir des frais d’entrée bas. Par exemple, les sites de casino en ligne à 1 euro – leur principal attrait est que vous pouvez jouer avec un seul euro. Cependant, si vous choisissez de jouer sur une plateforme aux Pays-Bas ou en Belgique et que vous n’y habitez pas, vous devrez payer des frais de transfert plus élevés. Ces frais peuvent dans certains cas être supérieurs au dépôt minimum. Avec des crypto-monnaies disponibles et des frais de transaction moins élevés, ces types d’incitations auront encore plus de sens.

Établir de nouvelles normes

En plus des avantages pratiques, avoir des casinos crypto élève la barre plus haut. Cela signifie que davantage de personnes devront travailler pour s’adapter à ce système de paiement, ce qui en fait une solution plus viable. Que vous soyez de ceux qui investissent pleinement dans les crypto-monnaies ou que vous les considériez simplement comme une mode, vous ne pouvez pas nier le fait que la technologie blockchain est utile.

Actuellement, le seul problème avec la blockchain est la consommation d’énergie et l’approvisionnement en énergie. Donc, s’il devient répandu et s’il est maintenu d’une manière plus respectueuse de l’environnement, cela peut changer la donne dans le monde financier.

Conclusion

En résumé, les crypto-monnaies et la blockchain rendent le marché du jeu plus sûr et plus convivial. Vous pouvez jouer sous un pseudonyme et les paiements seront traités plus rapidement et à moindre coût. Ce ne sont pas seulement des avantages mineurs ou des changements esthétiques ; il s’agit d’améliorations pures et simples des systèmes actuels.

La tendance des casinos en ligne a commencé à se développer au début des années 90 et maintenant, après 30 ans, l’industrie est massive. La même chose se produit apparemment pour les crypto-monnaies et la blockchain. Ils ont commencé en 2009, mais ils grandissent et créent leur propre culture aujourd’hui.

Clause de non-responsabilité. Ceci est un communiqué de presse payant. Les lecteurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de prendre des mesures concernant l’entreprise promue ou l’une de ses sociétés affiliées ou services. Cryptopolitan.com n’est pas responsable, directement ou indirectement, de tout dommage ou perte causé ou prétendument causé par ou en relation avec l’utilisation ou la confiance accordée à tout contenu, bien ou service mentionné dans le communiqué de presse.