Comment la crypto peut moderniser le monde du crédit ⋆ Crypto new media

Le prêt existe sous une forme ou une autre depuis des milliers d’années – remontant aux civilisations anciennes où les agriculteurs empruntaient des semences et utilisaient les récoltes comme remboursement.

L’arrivée des monnaies fiduciaires a transformé la façon dont les économies étaient gérées à l’époque. En effet, vous pourriez affirmer que nous assistons maintenant à un tel changement sismique alors que les crypto-monnaies deviennent une partie plus importante et plus influente de l’écosystème financier mondial.

Lorsqu’il est bien fait, le prêt crypto a le potentiel d’uniformiser les règles du jeu, offrant aux consommateurs un type de flexibilité auquel ils n’auraient peut-être pas été habitués autrement. Depuis plusieurs années, les taux proposés par les banques sont pour le moins tièdes. Dans certains pays, même les comptes d’épargne les plus généreux ne paieront que moins de 1% d’intérêt, même si les fonds sont bloqués pendant plusieurs années.

Compte tenu de la forte augmentation de l’inflation récemment, en partie à cause de l’impression monétaire effectuée en réponse à la pandémie de coronavirus, l’inscription à l’un de ces comptes signifie que l’argent d’un épargnant aurait en fait moins de pouvoir d’achat sur toute la ligne.

Le prêt crypto offre trois avantages puissants par rapport au statu quo. Premièrement, il est possible de trouver des offres plus compétitives qui garantissent que le capital augmente réellement – avec des intérêts parfois payés sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Deuxièmement, de nombreuses plateformes offrent un degré de flexibilité indispensable aux prêteurs, ce qui signifie qu’ils ne seront pas obligés de bloquer leur argent pendant de longues périodes et pourront retirer leurs fonds à volonté. Et troisièmement, cela peut constituer une puissante incitation lorsque les marchés se comportent de manière plutôt erratique.

C’est avant même d’avoir discuté du fait que la crypto comme garantie peut être beaucoup plus pratique du point de vue d’un prêteur que l’immobilier – un actif qui est plutôt illiquide et peut prendre beaucoup de temps à vendre.

Il n’y a pas que les prêteurs qui en profitent

Bien sûr, tout cela semble être une bonne affaire pour les prêteurs – les personnes qui ont du capital à revendre. Mais cela peut aussi être bénéfique pour les emprunteurs. Dans l’écosystème financier actuel, où un seul défaut sur un historique de crédit par ailleurs impeccable peut empêcher un consommateur responsable d’accéder aux meilleurs taux d’intérêt, les plateformes de cryptographie peuvent offrir une bouée de sauvetage inestimable.

Les banques ont souvent une liste opaque d’exigences lorsqu’il s’agit de trouver les personnes à qui elles sont prêtes à accorder des crédits. Et, dans un monde où de plus en plus de consommateurs sont des travailleurs indépendants, sinon les candidats solvables peuvent finir par être exclus du marché simplement parce qu’ils n’ont pas un emploi traditionnel de neuf à cinq, qu’ils gagnent ou non plus d’argent dans leur arrangement actuel.

Le monde de la cryptographie peut aider à favoriser l’inclusivité ici, mais il y a des défis. Un certain nombre de prêteurs dans cet espace sont étrangers et non réglementés, ce qui peut les rendre moins attrayants pour les consommateurs quotidiens. Cela limite également le nombre de partenariats que les plateformes cryptographiques peuvent conclure avec des sociétés de technologie financière.

Une nouvelle approche?

Une plate-forme qui vise à bouleverser le monde du prêt est Baanx, une fintech crypto-as-a-service visant à combler les mondes de la crypto et de la fiat. La société permet aux marques d’offrir des formes de prêt garanti sans intérêt à leurs clients et communautés, ainsi que des taux d’épargne élevés pour ceux qui mettent en jeu leurs actifs numériques. Tout cela est réalisé via des API qui peuvent être rapidement intégrées dans n’importe quelle application ou site Web DeFi, échange ou portefeuille.

Cette forme de prêt garanti sans intérêt et à faible coût est fournie à ceux qui misent sur BXX, la pièce utilitaire associée à Baanx. Les prêts peuvent ensuite être transférés dans des portefeuilles crypto ou des cartes physiques et virtuelles. Pour ceux qui utilisent Bitcoin et Ether comme garantie, des ratios prêt/valeur allant jusqu’à 50 % sont disponibles et l’approbation peut être obtenue en un clic.

Baanx figure sur la liste des entreprises de crypto-actifs enregistrées temporairement auprès de la FCA et utilise également une licence de prêt. Le livre blanc du projet indique qu’il « prêtera contre tout actif numérique, y compris les cryptos, les actions, les obligations et la classe d’actifs émergente NFT ».

Les volumes d’argent pouvant être offerts par le biais de prêts dépendront des volumes de jetons mis en jeu dans son système.

Les chiffres fournis par Baanx suggèrent que la plate-forme a désormais vendu plus de 600 000 cartes et comptes en marque blanche dans le monde, presque exclusivement via des entreprises clientes de marque, notamment l’application Tezos Crypto Life, les protocoles DeFi, les échanges et les fournisseurs de portefeuilles. Il prévoit également de se lancer avec un important fournisseur de portefeuilles aux États-Unis au quatrième trimestre 2021.

Avertissement. Cointelegraph ne cautionne aucun contenu ou produit sur cette page. Bien que notre objectif soit de vous fournir toutes les informations importantes que nous pourrions obtenir, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant de prendre des mesures liées à l’entreprise et assumer l’entière responsabilité de leurs décisions, et cet article ne peut pas non plus être considéré comme un conseil en investissement.