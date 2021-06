Comment la démo la plus excitante d’Apple WWDC 2021 taquine l’avenir de l’informatique – .

La foule dans l’auditorium d’Apple aurait applaudi bruyamment lors du segment principal de la WWDC 2021 dédié à macOS Monterey lorsque Craig Federighi a placé un iPad à côté d’un MacBook pour montrer comment l’interaction du clavier et de la souris du Mac peut être étendue à la tablette. La conférence de presse était un événement en ligne uniquement, les gens devaient donc applaudir en privé ou en groupe d’amis ou de collègues après les dernières annonces logicielles d’Apple. Mais il ne fait aucun doute qu’Universal Control était la démo la plus étonnante de la WWDC 2021.

Cela semblait magique; Le mantra “just works” d’Apple poussé à un extrême incroyable. Il n’y avait pas de connexion filaire entre le MacBook et l’iPad. Tout s’est passé instantanément et sans fil, sans qu’aucune configuration ne soit nécessaire. Ajoutez l’iMac au mix et la démo Universal Control devient encore meilleure. Cela aurait pu être une routine bien chorégraphiée, donc l’utilisation réelle peut varier. Mais Universal Control est une fonctionnalité incroyable qui semble hors de ce monde.

Il s’avère qu’Apple n’a pas eu à inventer de nouvelles fonctionnalités pour faire fonctionner Universal Control. Tout repose sur les étapes technologiques réalisées par Apple dans les versions précédentes de macOS et iOS. Suivant la même logique, Universal Control pourrait être l’un des principaux blocs de construction qui aideront Apple à présenter l’avenir de l’informatique – l’interaction Minority Report dont nous rêvions.

Meilleure offre du jour Éruption précoce du Prime Day 2021 : les membres Prime peuvent obtenir des caméras Blink Mini pour seulement 19,99 $ dès maintenant ! Prix ​​catalogue : 34,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 15,00 $ (43%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Lorsque le chef John Anderton (Tom Cruise) commence à séparer ces images dans le film, à la recherche d’indices qui pourraient l’aider à lutter contre le crime, le public est immédiatement amoureux de l’interface utilisateur. Anderton utilise ses mains pour zoomer, tourner et tordre, et projeter des images partout autour de lui pour mieux voir. Ce concept d’interface utilisateur informatique, créé en 2002, apparaît chaque fois que la technologie du monde réel se rapproche de la technologie Minority Report – nous avons fait le même parallèle lorsque Google a dévoilé le radar Project Soli dans le Pixel 4 il y a quelques années. Mais même cette technologie n’est pas si conviviale, car elle implique de nombreux utilisateurs interagissant avec l’ordinateur, pas seulement Anderton. Et cela implique des dispositifs physiques pour déplacer les données d’un endroit à un autre. Voici un rappel de cette incroyable technologie informatique Minority Report :

Le contrôle universel pourrait être la façon dont Apple commence à faire quelque chose de similaire avec son monde interconnecté d’appareils intelligents. Il se peut que maintenant le curseur se déplace entre les ordinateurs, mais Universal Control pourrait alimenter des modes d’interface utilisateur impliquant divers appareils, y compris un produit qu’Apple n’a pas encore lancé, des lunettes de réalité augmentée. Il se trouve qu’en dehors de Universal Control, Apple a déjà annoncé il y a quelques semaines une technologie Apple Watch qui pourrait fonctionner de pair avec Universal Control à l’avenir.

Avant d’en arriver là, nous devons comprendre qu’Universal Control repose sur la « magie » existante dans macOS et iOS. The Verge a appris précisément comment fonctionne la technologie. Les fonctionnalités de continuité et de transfert qui permettent aux utilisateurs de poursuivre leurs activités tout en changeant d’appareil sont au cœur d’Universal Control.

Tant que l’utilisateur est authentifié avec le même compte iCloud sur tous les appareils, le contrôle universel est possible. Bluetooth indiquera aux gadgets qu’ils se trouvent à proximité, puis le système d’exploitation évaluera l’intention. Il se rendra compte que l’utilisateur veut déplacer le curseur de la souris au-delà du bord du Mac, et c’est là qu’il déplacera le curseur sur l’écran de l’iPad.

Une connexion Wi-Fi Direct permettra alors aux données de se déplacer entre les deux appareils, rendant possible des fonctionnalités telles que le glisser-déposer. Voici à nouveau la démo Universal Control d’Apple :

Dans un avenir pas si lointain, Apple pourrait s’appuyer sur le protocole et les algorithmes de contrôle universel pour permettre aux utilisateurs de transmettre des informations entre des appareils qui ne doivent pas nécessairement être placés à proximité les uns des autres.

La fonctionnalité peut être d’autant plus critique pour les lunettes intelligentes d’Apple à chaque fois qu’elles arrivent, car le nouveau produit est susceptible de bien fonctionner avec l’ensemble de l’écosystème. Et les lunettes AR élégantes sur lesquelles Apple travaillerait devront offrir des fonctionnalités avancées sans nécessairement disposer de nombreuses capacités de traitement et de stockage.

C’est là qu’une combinaison de suivi des yeux et des gestes et de contrôle universel peut fonctionner pour transmettre et manipuler des données à partir de divers appareils.

L’Apple Watch et d’autres appareils portables pourraient jouer un rôle important dans tout cela, grâce à une brillante innovation qu’Apple a discrètement introduite il y a quelques semaines. Appelée Assistive Touch, la fonctionnalité peut traduire les gestes de la main en action sur l’écran de l’Apple Watch. Il « lit » l’esprit de l’utilisateur, si vous voulez. La fonctionnalité est destinée à permettre aux personnes qui ne peuvent pas utiliser l’écran tactile d’interagir avec l’appareil.

Mais la même technologie pourrait facilement être utilisée dans des interactions plus complexes qui pourraient impliquer la détection de gestes et la transformation de cette intention en actions à l’écran – voici cette démonstration Apple Watch Assistive Touch d’il y a quelques jours :

Par exemple, une Apple Watch à proximité d’un MacBook peut interpréter un mouvement de poignet qui se produit pendant la lecture d’un film sur le plus petit écran MacBook/iPhone comme une intention de projeter le même film sur un écran virtuel beaucoup plus grand qui l’utilisateur voit via les lunettes AR. La vidéo serait AirPlay sur les lunettes, et Universal Control gérerait l’interaction et le mouvement des données entre tous ces appareils Apple connectés.

Le contrôle vocal via Siri sera probablement inclus dans toute expérience informatique impliquant une reconnaissance avancée des yeux et des gestes, dans laquelle le scénario ci-dessus est encore plus simple à exécuter. Plutôt que d’utiliser des gestes et une détection d’intention, dire à Siri de transmettre le film à un autre appareil pourrait faire l’affaire.

En fin de compte, toucher un écran ou une souris pour transmettre cette vidéo à un autre gadget Apple obtiendrait le même résultat, mais la combinaison de gestes et de commandes vocales réduirait le besoin de toucher des écrans, des souris et des claviers pour faire le travail.

Avec le temps, les cas d’utilisation évolueraient vers une expérience informatique similaire à Minority Report, où plusieurs utilisateurs pourraient vivre une expérience informatique tout aussi complexe qui implique d’interagir avec plusieurs éléments sur plusieurs appareils via une combinaison de gestes et de commandes vocales. Mais si jamais nous y arrivons, nous n’aurons probablement pas à interagir avec des objets physiques pour réellement transférer des données d’un gadget à un autre, comme cela se produit lors de cette scène emblématique.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro sont de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021 ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission